Corrientes despertó al ritmo de Aurora: homenaje del Banco Nación

Corrientes despertó hoy al ritmo de Aurora, la canción himno a la bandera. El Banco de Nación, sucursal Corrientes, convocó a la banda de música de la Policía para que interprete la canción patria en 9 de Julio esquina Córdoba.

Fue un acto que organizaron las autoridades del Banco Nación en conmemoración por el Día de la Bandera. Se repartieron escarapelas y banderines a todos aquellos que pasaron por el lugar.

El homenaje a Belgrano inició con una emotiva presentación. "Es un honor para esta Sucursal del Banco de la Nación Argentina, rendir homenaje al creador de nuestra Bandera, el General Manuel Belgrano, quien actuó siempre en el camino de la razón y la justicia. Conmemorar un nuevo aniversario de su fallecimiento nos recuerda el verdadero sentir patrio y el orgullo de ser argentinos. Como él mismo supo decir para el bien de la Patria:

"Trabajaré siempre para mi Patria poniendo voluntad, no incertidumbre; método, no desorden; disciplina, no caos; constancia, no improvisación; firmeza, no blandura; magnanimidad, no condescendencia." — Manuel Belgrano.

"La Bandera Argentina es para nosotros un signo de solidaridad y unión, y la recibimos con el mayor respeto", se recordó.

El gerente Hugo Ernesto Almiron recibió la bandera para izarla en el mástil principal acompañado de las prpfesionales con más antigüedad en la Sucursal, Shirley Domínguez, responsable Zonal de Análisis de Crédito; y Fernanda Alegre Gadea, ayudante de Firma de Sucursal Corrientes.