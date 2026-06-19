Corrientes diseña un plan integral y un panel de control técnico ante la amenaza del fenómeno El Niño

Frente a los informes técnicos que anticipan una inminente intensificación del fenómeno climático global El Niño y su potencial impacto hidrológico en la región del Litoral, funcionarios clave de los ministerios de Obras y Servicios Públicos y de Producción de Corrientes mantuvieron un cónclave estratégico para inventariar las defensas civiles y trazar el mapa de infraestructura hidráulica urgente.

El encuentro de coordinación de gabinete se desarrolló en la Sala de Situación del Ministerio de Obras Públicas y estuvo liderado por los ministros Jorge Meza y Walter Chávez.

La convocatoria sumó los cuadros de conducción y los equipos técnicos de los organismos con mayor responsabilidad en el manejo del suelo y las cuencas de la provincia, incluyendo al subsecretario de Obras Públicas, Antonio Portel; el titular del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), Sebastián Perborell; y el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Luis Cardoso.

Informe técnico presupuestario y la creación de un panel de control

La primera fase de la mesa de trabajo consistió en realizar un relevamiento de control sobre el estado de conservación de las canalizaciones ejecutadas y el grado de avance de los proyectos en carpeta vinculados a los sistemas de escurrimiento natural y artificial.

El comité interministerial acordó la redacción inmediata de un informe técnico exhaustivo que unifique las obras operativas y los proyectos pendientes de financiamiento. El documento discriminará cada iniciativa según su georreferenciación, el nivel de criticidad o importancia en caso de desborde de ríos, el costo económico estimado de ejecución y los indicadores técnicos de efectividad pluvial, con el objetivo de elevar el plan de acción a la brevedad al gobernador Juan Pablo Valdés.

Para optimizar los recursos logísticos y de asistencia social en el territorio, los funcionarios avanzan de forma articulada con los distintos estamentos gubernamentales en el diseño informático de un panel de control centralizado.

Esta herramienta digital buscará centralizar los datos hidrometeorológicos en tiempo real, agilizando el proceso de toma de decisiones institucionales y permitiendo el despliegue inmediato de ayuda humanitaria o maquinaria pesada ante la aparición de contingencias críticas en los cascos urbanos o productivos.

Ronda de consultas y articulación con municipios críticos

El plan integral del oficialismo provincial contempla expandir las deliberaciones técnicas hacia el territorio mediante una convocatoria general que sume a la totalidad de las agencias del Estado e involucre de forma activa a los ejecutivos municipales.

Las autoridades tienen bajo análisis el desarrollo de una ronda de reuniones directas con los intendentes de las localidades con mayor susceptibilidad de anegamiento de la provincia de Corrientes.

La estrategia descentralizada busca auditar en el terreno los puntos críticos de los desagües urbanos, consensuar la prioridad de las obras de bacheo y alcantarillado, y estimar el volumen de asistencia financiera y alimentaria que requerirá cada jurisdicción para contener a las poblaciones rurales y periféricas que históricamente padecen los ciclos de inundaciones extraordinarias asociados a este evento climático.