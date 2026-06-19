Día y horario exactos del comienzo del invierno en Argentina

Las temperaturas más bajas y los días más cortos ya anticipan la llegada del invierno en Argentina. Aunque por convención suele asociarse el inicio de la estación con el 21 de junio, la fecha exacta puede variar según el año.

El comienzo formal está determinado por un fenómeno astronómico: el solsticio de invierno. De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval, en 2026 el invierno comenzará el domingo 21 de junio a las 5:24, hora oficial argentina.

El solsticio de invierno ocurre cuando el hemisferio sur alcanza su menor exposición al Sol. Por esa razón, en esta parte del planeta se registra el día más corto del año y la noche más larga.

La menor cantidad de horas de luz solar también está vinculada con el descenso de la temperatura media durante la temporada. Desde ese momento, el invierno se extenderá hasta el 22 de septiembre, cuando está previsto el inicio de la primavera.

El solsticio se produce por la inclinación del eje de la Tierra, que tiene una posición de 23,4 grados respecto del Sol.

Esa inclinación hace que la luz solar llegue de manera diferente a cada región del planeta durante la órbita terrestre. Por eso, mientras en junio el hemisferio sur pasa del otoño al invierno, en el hemisferio norte ocurre el inicio del verano.

La palabra solsticio proviene del latín solstitium, que significa “el sol se detiene”. Este fenómeno ocurre dos veces al año, en junio y en diciembre, y marca el comienzo del invierno y del verano, según el hemisferio.