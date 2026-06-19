Día de la Bandera en Corrientes: todo lo que hay que saber del acto central en la Costanera

La ciudad de Corrientes se prepara para vivir una de las ceremonias patrias más significativas del calendario nacional. Este sábado en el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, se llevará adelante el acto oficial que tendrá como protagonistas a miles de estudiantes de diferentes establecimientos educativos, quienes realizarán la tradicional Promesa de Lealtad a la enseña nacional.

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La actividad se desarrollará sobre la avenida Costanera Juan Pablo II, conocida como Costanera Sur, en el tramo comprendido entre las calles Necochea y Lamadrid. Según lo previsto por la organización, la concentración de las delegaciones comenzará a las 9, mientras que el inicio formal del acto está programado para las 10.

Como cada año, la ceremonia reunirá a autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y familias que acompañarán a los estudiantes en este momento emblemático de su formación ciudadana.

El Día de la Bandera se celebra en homenaje al general Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina y figura fundamental en la historia de la independencia nacional. La fecha recuerda el aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 20 de junio de 1820.

Cabe recordar que este año el 20 de junio cae sábado y, al tratarse de un feriado nacional inamovible, no será trasladado a otra fecha, por lo que las actividades conmemorativas se desarrollarán durante la misma jornada.

La Promesa de Lealtad a la Bandera constituye uno de los actos más representativos de la vida escolar argentina, reafirmando los valores de identidad, compromiso y pertenencia a la Nación.