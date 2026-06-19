Fenómeno Ovni en Corrientes: cómo será el encuentro ufológico de Caá Catí

La localidad correntina de Caá Catí será sede del primer encuentro ovni denominado "Tierra de Luces", que reunirá a investigadores, aficionados e interesados en las historias astronómicas de la región. La actividad ufológica se realizará hoy y se extenderá hasta el sábado.

El evento central recordará el emblemático caso de presunta abducción de Rubén "Chingolo" Meneses, que ocurrió hace más de cuatro décadas y es considerado uno de los hechos de avistamientos más conocidos del nordeste argentino.

Sin embargo, Caá Catí no se limita a ese único caso, ya que durante décadas se compartieron experiencias rurales sobre fenómenos extraños en el cielo correntino. Como consecuencia de esos relatos, la localidad se convirtió en un punto de referencia para quienes estudian los objetos voladores no identificados.

Cronograma de actividades

Las jornadas inician este viernes en el Polo Cultural de los Esteros, ubicado en el paraje El Rosadito.

Viernes 19 de junio: (17.30 - Polo Cultural de los Esteros)

Charla de introducción

Vigilia con observación nocturna del cielo

Sábado 20 de junio: el encuentro continuará en el pueblo de Caá Catí con homenajes y conferencias especializadas.