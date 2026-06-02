Corrientes: la industria del limón genera empleo regional y procesa 250 toneladas diarias

Bajo el impacto positivo del Plan Limón, la provincia se consolida una corriente exportadora de jugos concentrados y aceites esenciales que genera unos 8 millones de dólares anuales.

Durante una recorrida por la planta de la firma UTE BV S.A. en Bella Vista, el ministro de Producción Walter Chavez y la intendenta Noelia Bazzi destacaron la tecnología y la articulación público-privada de este polo industrial. El establecimiento procesa 250 toneladas diarias de fruta y abastece a mercados internacionales de la talla de la multinacional Coca-Cola.

Cosecha récord, industrialización y divisas para la provincia

La producción citrícola de Corrientes vive una expansión internacional, logrando transformar la materia prima en origen para conquistar los mercados más competitivos del mundo.

En la actualidad, durante la plena zafra del limón, desde Corrienteste se exporta de manera anual un aproximado de 50 mil toneladas de jugo concentrado y aceites esenciales de alta pureza.

Este flujo comercial constante representa un ingreso estimado en 8 millones de dólares para la economía regional, posicionando formalmente a Corrientes como uno de los proveedores estratégicos de insumos citrícolas para el hemisferio norte, con envíos consolidados hacia la Unión Europea y los Estados Unidos.

El dinamismo de la actividad quedó evidenciado tras la visita oficial que realizaron las autoridades provinciales y municipales a la planta de la empresa UTE BV S.A., ubicada a la altura del kilómetro 5 de la Ruta Provincial N° 27, en la localidad de Bella Vista.

El corazón de la fábrica: procesamiento diario y el mercado de Coca-Cola

La planta de Bella Vista opera como el núcleo de la industrialización del sector, registrando actualmente un ritmo de procesamiento de unas 250 toneladas de limón por jornada.

Con un volumen de producción anual que oscila entre las 10 mil y 14 mil toneladas de jugo concentrado, la firma destina de manera directa el 95% de su stock al mercado externo, despachando la mercadería en tambores estandarizados de 200 litros.

Jaime Goncalves, jefe del laboratorio de calidad de la firma, brindó precisiones técnicas sobre el exigente estándar de manufactura: "Extraemos jugo concentrado y aceite esencial para uso industrial, productos que se exportan en un 95 a 98 por ciento hacia Europa y Estados Unidos".

El especialista subrayó además que el complejo fabril trabaja bajo un régimen de auditorías permanentes dictadas por los propios compradores internacionales, garantizando la inocuidad y excelencia en todas las fases de producción.

Entre la cartera de clientes globales de la firma correntina sobresale la multinacional Coca-Cola, corporación que utiliza el jugo concentrado y las esencias bellavistenses como insumo base para su línea de bebidas. Cabe destacar que, de forma complementaria al limón, el establecimiento también elabora jugos industriales de naranja, pomelo y mandarina.

El impacto socioeconómico en los pequeños productores y el empleo regional

En términos de inserción laboral, el polo citrícola de Bella Vista se consolida como un dinamizador del empleo, generando entre 60 y 80 puestos de trabajo directos que absorben mano de obra local y de la provincia de Entre Ríos, donde funciona la sede central de la firma.

A esto se le suma un intenso engranaje logístico de transportistas que diariamente abastecen las tolvas con cargamentos provenientes de diversas cuencas del interior correntino como Lomas de Vallejos, Tabaí, Tatacuá, Mburucuyá y Pago de los Deseos.

El ministro de Producción, Walter Chavez, vinculó este presente industrial con el éxito de las políticas públicas de mediano plazo, recordando que el Plan Limón —lanzado formalmente por la Provincia en el año 2018— logró dar cobertura técnico-financiera a 650 de los 1.500 productores citrícolas que hoy operan en territorio correntino.

El Ministerio de Producción detalla que la provincia cuenta con unas 4.000 hectáreas implantadas con limón, muchas de las cuales han alcanzado su madurez y pico productivo.