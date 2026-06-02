Ni Una Menos: la Facultad de Derecho realizará actividades en Corrientes

A más de una década de la iniciativa que visualiza la importancia de la preservación de la vida libre de violencia, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste invita a las actividades que se desarrollarán el jueves 4 de junio en el Edificio Histórico y también en el Campus Deodoro Roca.

“A 11 años de #NiUnaMenos, seguimos sosteniendo que no hay vidas libres de violencia sin acceso efectivo a derechos, autonomía y cuidados”. La vigencia de la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres recuerda que el Estado, las instituciones y la sociedad tienen la responsabilidad de garantizar vidas libres de violencias, promoviendo autonomía, igualdad y acceso efectivo a derechos. Hablar de derechos sexuales y reproductivos es hablar de vidas dignas, acceso a información, salud integral, decisiones libres y respuestas institucionales sin discriminación ni violencias.

En este marco, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Unne, por medio de su Plan Anual de Capacitaciones en Igualdad de Género y como actividad extensionista, invita a participar de la jornada “Trabajo Social como puerta de acceso a derechos sexuales y reproductivos. Garantizando el cumplimiento de la Ley 27.610”, que se realizará el jueves 4 de junio a las 17, en el Edificio Histórico de la Facultad, en Salta Nº 459 la Ciudad de Corrientes.

Con esta propuesta se busca seguir pensando el rol de los equipos interdisciplinarios, los desafíos del acceso efectivo a derechos y la construcción de prácticas profesionales centradas en las personas.

“Porque el acceso a la salud sexual y reproductiva también forma parte de la agenda de “Ni Una Menos”.Porque sin autonomía, sin cuidados y sin derechos garantizados, las desigualdades y las violencias persisten”, tal como indicaron desde la Secretaría de Extensión de la Unidad Académica

Jornada de sensibilización “Detección y abordaje de violencias digitales”

Además, se realizará un encuentro orientado a reconocer manifestaciones, indicadores y herramientas para la identificación y prevención de las violencias digitales en los distintos ámbitos de la vida social, educativa y profesional. Esta actividad se realizará también el jueves 4 de junio, en el Salón de las Mujeres en el Campus Deodoro Roca a las 19.

Se trata de dos propuestas para seguir fortaleciendo herramientas, redes y prácticas comprometidas con la igualdad, los derechos humanos y la prevención de las violencias.

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