Anteojos y controles gratuitos en Corrientes: dónde estará el programa “Ver para Ser Libres"

El programa provincial “Ver para Ser Libres” continuará durante las próximas semanas con nuevos operativos oftalmológicos en distintas localidades de Corrientes, con el objetivo de garantizar el acceso a la salud visual de niños y adolescentes de entre 6 y 16 años.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial en articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, inició una nueva etapa esta semana con controles realizados en Colonia Libertad, Pueblo Libertador y Cazadores Correntinos.
Hasta el momento, se concretaron 118 controles oftalmológicos y se gestionaron 70 anteojos para niñas, niños y adolescentes que requerían corrección visual.
En Colonia Libertad se llevaron adelante 47 controles y se entregaron 10 anteojos. En Pueblo Libertador se realizaron 50 controles, con 40 soluciones visuales gestionadas entre entregas inmediatas y trabajos de laboratorio. En tanto, en Cazadores Correntinos se efectuaron 21 controles y se gestionaron 20 anteojos.
Además, durante las jornadas se realizó una derivación para atención especializada.
Cronograma de próximas atenciones
- 3 de junio: Malvinas y Carlos Pellegrini.
- 4 de junio: Cecilio Echevarría y Garabí.
- 5 de junio: Gobernador Martínez y Villa Olivari.
- 8 de junio: Yataití Calle y San Miguel.
- 9 de junio: 3 de Abril y Loreto.
- 10 de junio: Tatacuá y Berón de Astrada.
- 11 de junio: Santa Rosa y Lomas de Vallejos.
- 12 de junio: Concepción y Palmar Grande.
Desde el Gobierno provincial destacaron que el programa busca fortalecer el acceso a diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida, el aprendizaje y el desarrollo integral de niños y adolescentes en todo el territorio correntino.