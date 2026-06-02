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Oftalmología

Anteojos y controles gratuitos en Corrientes: dónde estará el programa “Ver para Ser Libres"

La iniciativa destinada a niños y adolescentes de entre 6 y 16 años ya realizó 118 controles oftalmológicos y gestionó 70 anteojos.

Por El Litoral

Martes, 02 de junio de 2026 a las 15:41

El programa provincial “Ver para Ser Libres” continuará durante las próximas semanas con nuevos operativos oftalmológicos en distintas localidades de Corrientes, con el objetivo de garantizar el acceso a la salud visual de niños y adolescentes de entre 6 y 16 años.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial en articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, inició una nueva etapa esta semana con controles realizados en Colonia Libertad, Pueblo Libertador y Cazadores Correntinos.

Hasta el momento, se concretaron 118 controles oftalmológicos y se gestionaron 70 anteojos para niñas, niños y adolescentes que requerían corrección visual.

En Colonia Libertad se llevaron adelante 47 controles y se entregaron 10 anteojos. En Pueblo Libertador se realizaron 50 controles, con 40 soluciones visuales gestionadas entre entregas inmediatas y trabajos de laboratorio. En tanto, en Cazadores Correntinos se efectuaron 21 controles y se gestionaron 20 anteojos.

Además, durante las jornadas se realizó una derivación para atención especializada.

Cronograma de próximas atenciones

  • 3 de junio: Malvinas y Carlos Pellegrini.
  • 4 de junio: Cecilio Echevarría y Garabí.
  • 5 de junio: Gobernador Martínez y Villa Olivari.
  • 8 de junio: Yataití Calle y San Miguel.
  • 9 de junio: 3 de Abril y Loreto.
  • 10 de junio: Tatacuá y Berón de Astrada.
  • 11 de junio: Santa Rosa y Lomas de Vallejos.
  • 12 de junio: Concepción y Palmar Grande.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el programa busca fortalecer el acceso a diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida, el aprendizaje y el desarrollo integral de niños y adolescentes en todo el territorio correntino.

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