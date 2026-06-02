Alerta por Ébola: Corrientes refuerza protocolos sanitarios ante posibles casos

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes llevó adelante una reunión de coordinación con el objetivo de fortalecer los esquemas de vigilancia epidemiológica y actualizar los protocolos de actuación ante posibles enfermedades de alto riesgo sanitario, como el Ébola.

El encuentro fue encabezado por el ministro Emilio Lanari Zubiaur y estuvo orientado a reforzar la preparación del sistema sanitario provincial frente a eventualidades internacionales, en un contexto marcado por la reciente activación de protocolos en la provincia de Santa Fe, donde un integrante de la tripulación de un buque extranjero presentó síntomas compatibles con la enfermedad al arribar al puerto de San Lorenzo.

Evaluaron insumos, logística y circuitos de atención

Durante la reunión, las autoridades sanitarias analizaron el stock de insumos disponibles para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, la logística de traslados de pacientes y los esquemas de atención previstos para situaciones de emergencia epidemiológica.

Además, se avanzó en la definición de circuitos para la derivación de muestras y tratamientos, a la espera de nuevas directivas que puedan emitir las autoridades nacionales.

Llevaron tranquilidad sobre la situación epidemiológica

La directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, informó que actualmente el nivel de alerta en América es bajo y brindó detalles sobre los brotes de Ébola Bundibugyo registrados en Uganda y la República Democrática del Congo.

Asimismo, repasó los criterios de notificación, aislamiento y atención de pacientes sospechosos, siguiendo los lineamientos establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Qué es el Ébola

El Ébola es una enfermedad viral grave cuyo período de incubación puede variar entre 2 y 21 días. La transmisión se produce por contacto directo con fluidos o secreciones corporales de personas infectadas.

Actualmente, el abordaje sanitario se basa en estrictos protocolos de aislamiento y tratamientos de soporte, ya que no existe una vacuna de uso masivo ni un tratamiento específico aprobado para todas las variantes del virus.

Desde Salud Pública remarcaron que el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y respuesta forma parte de las acciones preventivas permanentes para garantizar una rápida actuación ante cualquier eventualidad sanitaria.