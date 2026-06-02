Merendero pide ayuda con ropa de abrigo, mantas y colchones para familias correntinas

Ante las bajas temperaturas que se registran en la región, el merendero Pancita Llena, del barrio Virgen de los Dolores, inició una colecta solidaria para reunir ropa de abrigo, frazadas, acolchados y otros elementos esenciales para niños, adolescentes y familias que atraviesan dificultades. Además, necesitan con urgencia colchones y camas.

Emilce Villalba, encargada del Pancita Llena señaló a El Litoral: "Cada aporte suma y puede marcar una gran diferencia para quienes más lo necesitan, si tienen abrigos, calzados, mantas que ya no ocupen pero que estén en buen estado pueden donarnos, nosotros le vamos a entregar a la gente que viene al merendero".

La donación de ropa de abrigo es para bebés, niños y adolescentes, incluyendo camperas, buzos, calzado y otras prendas para afrontar el invierno. También reciben sábanas, frazadas, acolchados, colchas y mantas polares, artículos fundamentales para quienes más sufren las bajas temperaturas.

La responsable del merendero señaló que existe una necesidad urgente de colchones y camas, elementos que no figuran en la convocatoria original pero que resultan indispensables para mejorar las condiciones de descanso de varias familias de la zona.

¿Cómo colaborar?

Quienes deseen colaborar pueden coordinar la entrega de las donaciones comunicándose con Emilce al 3794-007447. Desde el merendero indicaron que, en caso de que los donantes se encuentren lejos del barrio, pueden organizar el traslado de los elementos, mientras que si se trata de zonas cercanas, integrantes de la institución pueden retirarlos personalmente.