Comercios de Corrientes se unen para celebrar el Día del Padre con descuentos de hasta el 50%

Con el objetivo de impulsar el consumo local y brindar beneficios concretos a las familias correntinas, comerciantes de distintos rubros de la ciudad de Corrientes lanzaron una iniciativa conjunta bajo el lema “Comercios Unidos Celebramos a Papá”, una campaña especial por el Día del Padre que ofrecerá descuentos de entre el 20% y el 50% en productos seleccionados.

La promoción estará vigente del 5 al 21 de junio y contará con la participación de numerosos comercios del centro de la ciudad, representando una amplia variedad de rubros. Los vecinos podrán identificar fácilmente a los negocios adheridos a través de los carteles colocados en sus vidrieras con la imagen de la campaña.

La propuesta surge como una acción colectiva del sector comercial para incentivar las compras en los negocios locales en una fecha tan significativa como el Día del Padre, generando beneficios tanto para los consumidores como para los comerciantes.

“Comercios Unidos Celebramos a Papá” busca que los correntinos puedan acceder a importantes descuentos y oportunidades de compra, al tiempo que se fortalece la actividad económica de los comercios de la ciudad en un contexto que continúa siendo desafiante para el sector.

Los descuentos serán definidos por cada comercio adherido y se aplicarán sobre productos seleccionados, con beneficios que van desde el 20% hasta el 50% de descuento en pagos en efectivo.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a recorrer los comercios participantes, aprovechar las promociones y acompañar al comercio local en esta iniciativa que promueve el trabajo conjunto y el crecimiento de la economía correntina.

Vigencia de la promoción: del 5 al 21 de junio.

Beneficios: descuentos del 20% al 50% en productos seleccionados.

Forma de pago: contado efectivo.

Identificación de comercios adheridos: cartel en vidriera con el lema “Comercios Unidos Celebramos a Papá”.