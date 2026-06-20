El adiós a Norniella, una emblemática voz de la Fiesta del Chamamé

Murió este sábado el reconocido locutor chaqueño Alfredo Humberto Norniella. Tenía 64 años de trayectoria. Sus familiares confirmaron el deseso. En Corrientes fue voz de la Fiesta Nacional del Chamamé y de la Fiesta Provincial del Auténtico Chamamé, en Mburucuyá. Condujo por años un programa televisivo en canal 9 de Resistencia.

Fue la voz de Radio Libertad, de Radio Nacional y de los grandes festivales de la región y del país, especialmente desde Cosquín, Córdoba, donde brilló durante años.

Brilló como conductor y animador de las noches del Festival de Folklore de Cosquín, así como de la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes.

La emotiva velada en la que Corrientes distinguió para siempre a Norniella

"Norniella, conocedor y difusor del chamamé, fue la voz de la Fiesta Nacional por más de una década", lo recordó el decano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional del Nordeste, Gabriel Romero, quien presidió el Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes a lo largo de los últimos años.

El hombre de los medios fue, además, presentador de las tradicionales noches de Tirol y de innumerables escenarios donde dio paso a los máximos artistas del país con el respeto y la jerarquía que solo tienen quienes aman profundamente la cultura.

"Yo comencé a los 17, 18 años. Y siempre cumplí con el tiempo. Imaginate: toda una vida levantándome a las 3 y media, 4 de la mañana", relató en una entrevista en 2025.

Junto a Gachi López, Joana Zabala y Elsa Ayosa, entre tantos otros nombres de la televisión chaqueña, construyó una etapa inolvidable para varias generaciones de televidentes.

Sus amigos más íntimos lo llamaban simplemente "Caballo": por arrebatado, por juguetón y por grandote, aunque en el fondo conservaba el alma de un chiquilín.

Con información de noticiero9.com.ar