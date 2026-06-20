Estudiantes correntinos convirtieron la plaza La Cruz en una gran biblioteca al aire libre

La plaza La Cruz se convirtió en un escenario de aprendizaje, creatividad y encuentro comunitario durante la Feria Literaria y Cultural organizada por el Colegio Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Corrientes. La propuesta, impulsada por el Departamento de Lengua y Comunicación, reunió a estudiantes, docentes y familias en una jornada donde las producciones escolares trascendieron las aulas para acercarse a la comunidad.

La actividad se desarrolló el pasado 17 de junio, de 9 a 12 horas, y contó con la participación de alumnos del ciclo básico y orientado, quienes presentaron los trabajos realizados durante la primera mitad del primer cuatrimestre en las áreas de Lengua, Literatura, Inglés y Portugués.

Los estudiantes expusieron producciones vinculadas a los géneros narrativo, lírico y dramático, reflejando no solo los contenidos trabajados en clase, sino también el desarrollo de habilidades comunicativas, la creatividad y el compromiso con los proyectos educativos.

Vanesa Escarlón, profesora Lengua y Literatura, Licenciada en letras y especialista en neurociencias, explicó a El Litoral: "Esta feria permitió que los estudiantes compartieran con la comunidad el resultado de sus procesos de aprendizaje y mostraran todo lo que fueron construyendo durante el cuatrimestre".

Promover la lectura y escritura

Entre los objetivos de la propuesta se encontraron la promoción de la lectura y la escritura como herramientas fundamentales para el aprendizaje, el fortalecimiento de las competencias lingüísticas y comunicativas, el estímulo del trabajo colaborativo y la generación de espacios de intercambio cultural y educativo.

Uno de los aspectos más valorados fue la realización del evento en un espacio público. Según explicó Escarlón: "llevar la feria a la Plaza La Cruz nos permitió abrir la escuela a la comunidad, acercar la cultura y la lectura a las familias y fortalecer el vínculo entre la institución educativa y la sociedad".

La jornada también contó con una importante participación de las familias, cuya presencia acompañó y respaldó el trabajo realizado por los estudiantes. "El acompañamiento de las familias fue fundamental. Su presencia ayudó a valorar el esfuerzo de los alumnos y fortaleció los lazos entre la escuela y el hogar", remarcó a este medio.

Además de exhibir conocimientos, la feria se consolidó como un espacio de encuentro donde la comunidad pudo conocer de cerca las experiencias educativas desarrolladas por los jóvenes, favoreciendo la participación activa y el sentido de pertenencia.

De esta manera, la Feria Literaria y Cultural del Colegio Hipólito Yrigoyen reafirmó el compromiso institucional con una educación integral, participativa y cercana a la comunidad, poniendo en primer plano las voces, las ideas y la creatividad de sus estudiantes.