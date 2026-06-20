Una plataforma gratuita permite calcular el impacto de El Niño en campos de Corrientes

Los pronósticos climáticos que anticipan el regreso de un evento El Niño de gran impacto generan expectativas y también preocupación en el sector agropecuario correntino. Frente a ese escenario, los productores cuentan con una herramienta gratuita que les permite conocer con precisión cómo podrían afectar las inundaciones a sus establecimientos y planificar decisiones productivas.

Se trata del Sistema de Análisis Espacial de Parcelas Ganaderas (Saepga), una plataforma web desarrollada por la Infraestructura de Datos Espaciales de Corrientes (IDECorr) en convenio con el Centro Regional Corrientes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

Durante una entrevista en el streaming de El Litoral Campo, el ingeniero agrónomo Ditmar Kurtz, coordinador del Grupo de Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria del Inta Corrientes, advirtió sobre las previsiones climáticas para los próximos meses.

“Los pronósticos a mediano y corto plazo nos indican que se va a desarrollar con más fuerza un evento como El Niño para nuestra zona. Se va a instalar a partir de septiembre y con más fuerza para fin de año y más a largo plazo para febrero y marzo. Vamos a estar con una primavera y verano con altas precipitaciones, por encima de lo normal”, señaló.

Gran parte de la superficie cubierta

Kurtz remarcó que las características geográficas de Corrientes potencian el impacto de este tipo de fenómenos. “Con lo plana que es nuestra provincia, por la baja cantidad de relieve, si se llega a desarrollar un Niño muy fuerte. Si llueve mucho, gran parte de la superficie va a quedar cubierta de agua y por ende va a impedir que el ganado, vacuno u ovino se pueda alimentar adecuadamente”.

Ante este escenario, destacó la utilidad de Saepga para la toma de decisiones. “Nosotros hemos desarrollado una plataforma con el Inta en conjunto con la Susti de la provincia de Corrientes, los productores pueden consultar, solamente ingresando con su número de registro catastral (adrema) qué superficie total tiene el campo, qué superficie podría quedar cubierta de agua y hacer todos los cálculos. Eso está disponible para las 27.000 explotaciones agropecuarias de nuestra provincia”.

La plataforma permite analizar distintos escenarios de inundación y evaluar el efecto sobre la carga animal. “El productor puede consultar tres escenarios, de mínima, promedio y de máximo de agua que es lo que estamos potencialmente esperando. Incluso puede ingresar la cantidad de cabezas que tiene, con las distintas categorías y razas de animales y calcula cuánto se le puede llegar a incrementar en el sector que queda sin agua”, explicó.

Según indicó el especialista, si el impacto de El Niño fuera similar al registrado en 1998, la superficie cubierta por agua en Corrientes podría alcanzar el 58%. No obstante, aclaró que el contexto actual presenta diferencias: actualmente cerca del 20% de la superficie está cubierta por agua, mientras que el río Paraná y la cuenca alta registran niveles bajos. Además, en los últimos años se realizaron obras de drenaje y canalización que modificaron las condiciones del territorio.

Cómo funciona Saepga

El Sistema de Análisis Espacial de Parcelas Ganaderas fue desarrollado para determinar de manera precisa la superficie de pastoreo disponible en una parcela, calcular la carga ganadera y contribuir a una gestión sostenible de los recursos naturales.

La plataforma utiliza información geoespacial de dominio público, algoritmos de análisis, bases de datos espaciales y sistemas de información geográfica para evaluar cada establecimiento rural. A partir del número de adrema, analiza variables como los límites geográficos, la actividad forestal, los cuerpos de agua y los bosques nativos presentes en el predio.

De esta manera, genera estadísticas sobre la superficie útil para el pastoreo, la cantidad total de cabezas declaradas, su equivalente vaca y el equivalente vaca por hectárea (EV/ha), además de ofrecer estimaciones para distintos escenarios hídricos.

El acceso es público y gratuito. Para utilizar la herramienta, el productor debe ingresar a la plataforma oficial de SAEPGa en IDECorrientes, buscar su establecimiento mediante el número de adrema y obtener un cálculo preciso de la superficie útil de pastoreo y de los posibles efectos de futuras inundaciones sobre su actividad ganadera.

La implementación de esta herramienta busca fomentar una ganadería más sostenible, contribuir a la conservación del suelo y mejorar la planificación productiva frente a eventos climáticos extremos.

(VT)