Un chofer de Vialidad llevado por un OVNI

Uno de los más espectaculares casos de abducción sucedió en Corrientes el 15 de diciembre de 1981, en un camino vecinal de tierra entre Itatí y San Luis del Palmar. Nada le hacía sospechar a Rubén Meneses. oriundo de General Paz y chofer de Vialidad Provincial, de 42 años en esa época, que iba a ser protagonista de un hecho increíble, con características lindantes con la ciencia ficción. Eran las 15,30 aproximadamente de ese día, en plena siesta y con el sol pegando con todo, cuando Meneses, que se encontraba manejando un camión volcador Dodge amarillo, patente W013976, vio acercarse rápidamente sobre su rodado, un enorme objeto muy luminoso que se colocó arriba del camión.En ese momento sintió que todo comenzaba a vibrar y estremecerse. No tuvo tiempo de pensar mucho y es de imaginar el susto que se dio. En su relato explicó que "sentí como un hormigueo en todo el cuerpo y no podía moverme, sentí como el camión se elevaba y se volvía todo transparente, como si fuera de vidrio. Pude ver desde arriba la ruta abajo, me asusté mucho pero no podía moverme ni gritar, estaba paralizado. Me desvanecí, y cuando recuperé el conocimiento, estaba en las afueras de Berón de Astrada, a unos 110 km. hacia el sur de la provincia."

"Asustado como es de imaginar, me dirigí a la comisaría y les conté lo que me pasó, pero no me creyeron como era de esperar, me miraban como bicho raro. Pero insistí tanto que llamaron a Vialidad y allí le confirmaron que yo efectivamente trabajaba allí. Recién me creyeron, porque estaba bastante mal." Desde General Paz enviaron un patrullero con la esposa de Meneses, porque no estaba en condiciones de conducir y además estaba en estado de shock que le duró unos 10 días.

Como secuela de esta impactante experiencia, le quedó un fuerte dolor de cabeza que no le pasó hasta 10 días después. lo mismo que el dolor de los ojos, notoriamente congestionados y con fotofobia (aversión a la luz) y también calambres en distintas partes de cuerpo.



Por supuesto, anímica y mentalmente quedó destruido, incluso quiso renunciar a su trabajo.

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Cuando Meneses llegó a General Paz, lo atendió el doctor Alberto Vidal, quien debió proporcionarle una dosis de Valium inyectable para calmarlo, porque lloraba como un chico asustado, dijo el doctor, que reconoció nunca antes haber visto algo semejante. "Este muchacho sufríó un fuerte shock, lo que le pasó es auténtico, él no fingió lo que le sucedió" explicó el médico. El primer medio en entrevistarlo y estudiar el caso, fue El Litoral, luego vinieron muchos periodistas de Buenos Aires, incluso miembros del equipo de Fabio Zerpa, gran investigador en ese tiempo. Lo llevaron a Buenos Aires para presentarlo en el programa muy afamado "Más allá de la Cuarta Dimensión" donde fue estudiado por un grupo de seis médicos especialistas, que corroboraron lo que nos había contado a nosotros.

"Fui llevado al interior de una nave -contó Meneses- que tenía las paredes espejadas, muy iluminadas, pero no se veía de dónde salía la luz. Me pusieron sobre una camilla que parecía no tener patas. Frente a mí había tres seres bajitos, como un chico de 10 años, que tenían la piel gris como la de un elefante. Sentí que me hacían preguntas mentales, pero no me acuerdo qué preguntaban ni qué contestaba yo. Luego me desmayé y cuando recobré el conocimiento, estaba en las afueras de Berón de Astrada. El resto ya lo conocen ustedes."

Cuando Meneses fue dejado allí, eran las 16,30 más o menos y posteriormente se comprobó que el combustible del camión solo estaba consumido hasta un poco más de la mitad del tanque. Y si realizó todo ese recorrido debió haber gastado mucho más combustible de lo que había en el tanque. El caso, como siempre, generó polémicas, hubo quienes creyeron y otros dudaron, como ocurre siempre en casos de difícil comprensión para la razón.

Pero hay dos hechos que respaldan su relato: a las 3 de la madrugada del día anterior, un hombre llamado Sixto Barrios, vio en un campo, en un mandiocal, posado un objeto luminoso de regular tamaño, en la localidad de Derqui, que dejó huellas en el terreno, arena calcinada y cristalizada por una temperatura que se cree superior a los 1.600 grados. Otro: ese mismo día del incidente, a las 16,30 , la esposa y el hijo del Dr. Vidal, que atendió a Meneses, que regresaban de Itatí, vieron un objeto muy luminoso en el cielo. Esto se lo comentaron al médico, sin saber lo ocurrido con Meneses, en forma independiente, como un testimonio de gran valor. Es uno de los tantos casos ocurridos en el mundo y que esta vez le tocó a Corrientes ser el escenario.

Hoy Meneses vive todavía y no cambia nada de su relato de lo que le ocurrió. Como dato ilustrativo cabe señalar que ayer Meneses fue reconocido por la Intendencia como Vecino Ilustre de la localidad de Caá Catí, y que marcó a fuego su vida hasta el momento.