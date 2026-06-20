Victoria Villarruel felicitó a alumnos correntinos que jurarán lealtad a la Constitución

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, envió un mensaje especial a los estudiantes del Colegio Brigadier Mayor Rubén Gustavo Zini de Goya que participarán del acto de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional y Provincial.

El saludo estuvo dirigido a los alumnos de la institución educativa que lleva el nombre del Vicecomodoro Rubén Gustavo Zini, jefe de los Halcones de la Fuerza Aérea Argentina y oriundo de la ciudad de Goya.

A través de un video, Villarruel felicitó a los estudiantes por participar de este importante compromiso cívico y los alentó a mantener vivos los valores patrióticos.

"Quiero enviarles un gran abrazo y felicitaciones a los alumnos que van a hacer el acto de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional y Provincial", expresó la vicepresidenta.

Asimismo, destacó la importancia de los símbolos y principios que representan la identidad nacional. "Les envío mis felicitaciones como vicepresidenta y les deseo que siempre tengan en el corazón nuestra Constitución, nuestra bandera y nuestra patria", manifestó.

La Promesa de Lealtad a la Constitución es un acto que busca fortalecer el compromiso de los jóvenes con los valores democráticos, el respeto por las instituciones y el conocimiento de los derechos y deberes consagrados en la Carta Magna.