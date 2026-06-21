Provincia y Senasa fiscalizaron los puestos del Mercado Central

El Ministerio de Producción de Corrientes ejecutó un exhaustivo operativo de fiscalización conjunta en los sectores de playa libre del Mercado Central de la Capital.

Las inspecciones, coordinadas de forma articulada junto a técnicos del Senasa y las autoridades directivas del predio comercial, se concentraron en auditar la documentación obligatoria, asegurar la correcta trazabilidad y procedencia de la mercadería hortícola, y tomar muestras de alimentos que serán analizadas en laboratorios especializados para descartar residuos perjudiciales.

Verificación de origen vegetal e inspección de operadores comerciales

El despliegue técnico tomó por sorpresa a las playas de carga con el fin de obtener un diagnóstico fidedigno del estado de los cargamentos que ingresan al circuito.

Durante el desarrollo de la intensa jornada de inspección, las comitivas oficiales recorrieron minuciosamente los distintos puestos fijos y los sectores destinados a los operadores de playa libre que comercializan mercadería hortícola a escala mayorista. En cada una de las paradas, los inspectores estatales exigieron los remitos, guías y certificaciones de origen para constatar fehacientemente la ruta de transporte, avanzando de esta forma en un esquema de controles de rutina diseñados para certificar que cada lote de alimentos cumpla con los estándares mínimos de sanidad.

Muestreos químicos enviados al INTI y la palabra oficial de Producción

Las muestras vegetales extraídas de las góndolas de distribución masiva serán sometidas a estrictos análisis técnicos para evaluar el uso de fitosanitarios.

Las hortalizas y productos seleccionados por el personal fiscalizador fueron debidamente rotulados y precintados para su remisión inmediata al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), organismo encargado de ejecutar los estudios químicos pertinentes.

Al respecto, el ingeniero José Giguer Molleví, director de Producción Vegetal de la Provincia, ponderó el impacto del despliegue: “El trabajo articulado entre el Ministerio de Producción, Senasa y el Mercado permite fortalecer los controles sobre la mercadería que se comercializa, brindando mayores garantías tanto a productores como a consumidores”.

Asimismo, el funcionario remarcó que “la trazabilidad y la correcta identificación del origen de los productos son herramientas fundamentales para la inocuidad alimentaria y proteger la sanidad vegetal”.

Buenas prácticas agrícolas como política permanente de salud pública

Desde el Poder Ejecutivo correntino ratificaron que estas auditorías sorpresa continuarán vigentes en los principales nodos logísticos alimentarios.

Desde la conducción del Gobierno provincial explicaron que este tipo de operativos no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte de una estrategia integral y permanente orientada a consolidar la sanidad vegetal en territorio local.

El plan busca erradicar las irregularidades de procedencia, promover de manera activa las buenas prácticas agrícolas (BPA) entre los quinteros y proteger de forma directa la salud de la población civil de Corrientes, mediante un riguroso monitoreo técnico, control y seguimiento minucioso de cada uno de los productos que entran en contacto diario con los consumidores de la región.