Las manos de los alumnos de una escuela de Corrientes llegaron al Mundial

Un aficionado del fútbol, oriundo de Corrientes captó la atención de la prensa y de las redes sociales durante la cobertura del Mundial de Fútbol 2026 en la ciudad de Kansas. El hincha arribó portando un enorme estandarte artesanal que exhibe las manos impresas y los nombres de más de 100 alumnos pertenecientes a la Escuela N.° 444 "Salvador María Díaz" de la Capital.

El protagonista relató el origen de esta movida solidaria superó ampliamente sus expectativas logísticas iniciales: “Antes de que yo venga, no quería venir solo y se nos ocurrió esto con un amigo, tratar de agrandar lo que uno hace”.

De acuerdo con el testimonio brindado en el epicentro de la fiesta deportiva, el nexo institucional fue clave. “Los chicos se prendieron gracias a la directora y la delegación que coordina todo. Pensé que iba a ser una banderita pequeña cuando llegué. Estaba toda la escuela”.

El despliegue de un trapo gigante impregnado de firmas y de sueños

Al momento de desplegar la bandera frente a las cámaras en Estados Unidos, la magnitud de la obra artesanal causó asombro.

El estandarte no tardó en lucirse en todo su esplendor, revelando el minucioso trabajo realizado por la comunidad educativa del establecimiento de la Capital.

“Traje plasmadas en una banderita 100 manos de unos chicos de una escuela de Corrientes”, detalló con orgullo el hincha mientras desplegaba la tela ante el cronista.

El propio simpatizante se encargó de poner en valor las raíces de la institución que hoy recorre los estadios del mundo: “La escuela se llama escuela 444 de la capital de Corrientes. Te digo que más de 100 chicos están plasmados acá y están representados desde Corrientes. Es una escuela humilde”.

La emoción a flor de piel de un trotamundos de las citas mundialistas

El reconocimiento de los niños correntinos caló hondo en la sensibilidad del viajero, quien ostenta una larga trayectoria acompañando a la Albiceleste.

El impacto emocional de la bandera conmovió al residente correntino, quien no pudo ocultar sus sentimientos al ver los nombres de los pequeños en el exterior. “Se me pone la piel de gallina. Me emociono mucho porque era algo que yo no esperaba”.

“Desde Brasil que vengo a los mundiales y mucha gente ya me reconoce, y esta vez el reconocimiento fue de parte de los chicos y agradezco por dejarme mostrar esto que es muy importante”, dijo el entrevistado sobre los alumnos.

Con información de Medio Pique-