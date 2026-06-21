El Hospital Escuela de Corrientes fue clave para lograr el récord histórico de donación

El sistema de salud de Corrientes cumplió un rol estratégico para que la Argentina alcanzara en mayo un récord histórico absoluto de 109 procesos de donación de órganos, la marca mensual más alta registrada en la historia sanitaria del país.

El despliegue operativo posibilitó que 228 pacientes en lista de espera accedieran a un trasplante. En ese escenario federal, el Hospital Escuela “General José F. de San Martín” y el equipo del Cucaicor sobresalieron entre los efectores públicos con mayor volumen de procuración en todo el territorio nacional.

Un podio de alta complejidad y las estadísticas del impacto sanitario

El efector de la Capital correntina compartió los primeros puestos de eficiencia médica junto a los grandes centros asistenciales de las provincias más pobladas del país.

Durante el mes de mayo, el Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes registró un total de 4 donantes. Esta marca técnica ubicó al centro de salud local en un destacado posicionamiento federal junto al Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría de Buenos Aires (que lideró con 11 donantes); el Hospital Ángel Cruz Padilla de Tucumán y el Hospital José María Cullen de Santa Fe (ambos con 5); y a la par del Hospital Nuevo San Roque de Córdoba, el Hospital Castro Rendón de Neuquén y el Hospital Central de Mendoza (con 3 operativos cada uno). Gracias a este esfuerzo coordinado a nivel país, se concretaron 150 trasplantes renales, 48 hepáticos, 19 cardíacos, 5 renopancreáticos, 4 pulmonares, 2 hepatorrenales y 139 injertos de córneas.

Crecimiento sostenido del sistema nacional y superación de marcas previas

Los indicadores del Ministerio de Salud de la Nación ratifican la tendencia alcista en la concientización ciudadana y la optimización de los protocolos de ablación.

Las métricas oficiales de mayo superaron el récord precedente de 96 donantes que se había asentado en junio de 2025, período en el cual la Argentina obtuvo la mayor tasa de su historia con más de 20 donantes por millón de habitantes.

Asimismo, la evolución del sistema nacional de procuración durante los primeros cinco meses de 2026 arroja un balance sumamente alentador: se ejecutaron 415 procesos de donación multiorgánica en todo el país, lo que representa un incremento neto del 13,6% en comparación con el mismo período del año anterior.

El reconocimiento al Cucaicor y el valor de las familias en el dolor

Las autoridades sanitarias provinciales enaltecieron el trabajo humanitario y profesional que se desarrolla en los momentos más críticos dentro de las salas de terapia.

Desde el Ministerio de Salud Pública de la Provincia acentuaron el rol del Hospital Escuela y de todo el cuerpo profesional del Cucaicor mediante un fuerte mensaje de gratitud institucional: “Cada donante es una decisión solidaria que salva hasta 7 vidas. Que Corrientes esté entre las provincias que más aportan habla del compromiso de las familias correntinas y del trabajo silencioso de nuestros profesionales”.

Las autoridades concluyeron remarcando que este hito histórico solo es posible gracias a los familiares de los donantes que, atravesando una situación de extrema pérdida, eligen un acto de amor para dar vida.