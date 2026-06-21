Semana helada en Corrientes: cuándo se registrará la temperatura más baja

Con la llegada oficial del invierno , Corrientes se prepara para atravesar una de las primeras semanas con temperaturas mínimas bajas de manera sostenida.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las mínimas se mantendrán por debajo de los 10 grados durante toda la semana, con un descenso progresivo que se hará sentir especialmente entre el martes y el jueves.

Para el lunes se espera una temperatura mínima de 9°C, mientras que el martes y el miércoles descenderá hasta los 7°C.

En tanto que, el día más frío de semana será el jueves, cuando el termómetro podría marcar apenas 3°C durante las primeras horas de la mañana.

Para el viernes volverá a ubicarse en 9°C, consolidando una seguidilla de jornadas con registros térmicos propios del invierno.

Máximas moderadas y jornadas con sol

Si bien las mañanas serán frías, las temperaturas máximas estarán entre los 16°C y 18°C, lo que permitirá un leve alivio durante las horas de la tarde.

Además, el pronóstico anticipa días parcialmente soleados, con presencia de nubes pero sin probabilidades significativas de precipitaciones, favoreciendo condiciones estables a lo largo de la semana.

El invierno comenzó a hacerse sentir

La continuidad de las bajas temperaturas convierte a esta semana en una de las primeras del año en las que el frío se mantendrá de forma constante en Corrientes. Tras un otoño con jornadas variables, el inicio del invierno llega acompañado por mañanas más frías y una sensación térmica que podría ubicarse incluso por debajo de los valores previstos.

De esta manera, los correntinos deberán prepararse para una semana donde los abrigos serán protagonistas, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche.