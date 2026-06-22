Corrientes: una multitudinaria fiesta patria reunió a cientos de adultos mayores

Cientos de adultos mayores provenientes de distintas geografías de la provincia compartieron una tarde de esparcimiento y revinculación social. La jornada comunitaria se constituyó como un espacio estratégico para el fortalecimiento de los lazos vinculares y la participación activa de este sector de la población.

El complejo bailable Seven Disco sirvió de escenario para albergar a los contingentes, permitiendo que más de 400 personas disfrutaran de múltiples propuestas lúdicas, bloques de baile, música tradicional y refrigerios de camaradería diseñados para potenciar su bienestar psicofísico integral.

Integración territorial y la participación de los clubes del interior

Los dispositivos logísticos del Estado provincial facilitaron el traslado y la confluencia de delegaciones de los departamentos vecinos.

El éxito de la convocatoria radicó en su fisonomía integradora, logrando amalgamar la presencia de los tradicionales clubes de abuelos distribuidos en las barriadas de la Capital con populosas comitivas que viajaron especialmente desde las localidades vecinas de Riachuelo y El Sombrero.

Esta articulación territorial e interjurisdiccional ratifica el alcance de las políticas públicas orientadas a descentralizar las acciones del área de ancianidad, garantizando idénticas oportunidades de acceso a eventos de esparcimiento para los civiles del área metropolitana y del interior rural.

Sentimiento nacional, entrega de remeras albicelestes y respaldo ministerial

Las carteras del Poder Ejecutivo unificaron criterios operativos para dotar al festejo de una fuerte impronta ornamental y simbólica.

En el marco estrictamente protocolar del evento, los presentes vivieron un momento de profunda emotividad con la entrega masiva de remeras ornamentadas con los colores de la bandera argentina, un obsequio que tiñó el salón de celeste y blanco para reforzar los valores de unidad y pertenencia patria.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, y a través del Área de Adultos Mayores conducida por Nelly Pintos, se ponderó el permanente acompañamiento del ministro José Irigoyen para sostener estas iniciativas que transforman la calidad de vida comunitaria.

Asimismo, la organización extendió un agradecimiento técnico a la Secretaría de Deportes de la Provincia, bajo la tutela del profesor Jorge Terrile, área encargada de aportar los elementos textiles que llenaron de color y entusiasmo la masiva celebración institucional.