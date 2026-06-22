Corrientes activó la segunda fase del Plan de Transformación de la Escuela Secundaria

En un acto oficial desarrollado este lunes en el Salón Verde, el Gobierno de Corrientes presentó los lineamientos estratégicos y operativos para la segunda etapa del ciclo lectivo del Plan de Transformación de la Educación Secundaria Correntina.

La convocatoria institucional estuvo liderada por la ministra de Educación de la provincia, Ana Miño, quien estuvo acompañada por los cuadros técnicos de su cartera, autoridades de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), directivos escolares, docentes y supervisores de los niveles secundario y superior.

Durante su discurso de apertura, la funcionaria provincial interpeló de forma directa a la comunidad educativa al señalar la urgencia de consolidar "una secundaria más cercana, innovadora e inclusiva". Según la visión del ministerio, esta reforma de fondo sitúa al alumnado como sujeto central de las políticas públicas, buscando que los jóvenes se sientan "escuchados, valorados y motivados para sostener la continuidad pedagógica".

Los cuatro ejes de la reestructuración académica

La coordinadora general del programa, Patricia Gómez, explicitó que esta fase da continuidad al proceso de innovación institucional iniciado el año anterior, traduciendo en normativas concretas las demandas y mejoras solicitadas por los propios establecimientos mediante sus planes de gestión interna. La arquitectura operativa de la reforma se asienta de manera taxativa sobre cuatro pilares estratégicos:

Trayectorias escolares: reorganización institucional y esquemas de tutorías para el acompañamiento y monitoreo personalizado de los alumnos en riesgo socioeducativo. Actualización del régimen académico: flexibilización y reorganización de la enseñanza tradicional, sumado a una revisión integral del diseño curricular provincial. Núcleos de aprendizaje prioritarios: plan de contingencia y fortalecimiento específico en las áreas de Lengua y Matemática para elevar los niveles de lectocomprensión y resolución de problemas. Articulación externa: fortalecimiento del vínculo temprano de los estudiantes con las instituciones de estudios superiores y las demandas del mercado laboral actual.

Red de Escuelas Innovadoras y el desembarco del modelo STEAM

Para operativizar el traspaso del diseño teórico al territorio, el Ministerio de Educación estructuró un esquema de despliegue que contempla soporte bibliográfico actualizado, mesas de acompañamiento técnico situado y un programa de formación docente continua dictado por especialistas en ciencias de la educación.

Uno de los componentes más disruptivos de la nueva planificación es la denominada Experiencia STEAM (acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática), un modelo pedagógico transdisciplinar que se ejecutará en articulación directa con el Departamento de Articulación de la Unne para dotar a los alumnos de competencias científicas y analíticas requeridas en la universidad.

Finalmente, las autoridades de la cartera educativa destacaron que el hito político e institucional de esta fase radica en la consolidación de la Red de Escuelas Innovadoras.

Esta plataforma funcionará formalmente como una comunidad de prácticas unificada, diseñada con el propósito de quebrar el histórico aislamiento de los colegios secundarios del interior de la provincia y promover el intercambio de estrategias de enseñanza colaborativas entre pares.