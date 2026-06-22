Gripe en Corrientes: Salud Pública insta a vacunar a adultos mayores y niños

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes emitió un fuerte llamado a la población para profundizar la inoculación con la vacuna antigripal y completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación, priorizando de forma urgente a los adultos mayores y a los niños menores de dos años.

En una rueda de prensa orientada a actualizar los indicadores epidemiológicos locales, la directora de Inmunizaciones de la provincia, Marina Cantero, alertó sobre el escenario clínico actual al señalar que "iniciamos el invierno y la temperatura está descendiendo al mismo tiempo que aumenta la circulación de virus respiratorios".

La funcionaria precisó que los vacunatorios oficiales disponen del stock crítico de dosis enviado por Nación, y remarcó que durante el primer semestre de 2026 la provincia logró superar la barrera de las 400 mil dosis colocadas de manera global en todo el territorio correntino.

Población de riesgo: quiénes necesitan orden médica y quiénes no

La estrategia de la Dirección de Inmunizaciones apunta a blindar el sistema inmunológico de los sectores más vulnerables antes del pico de contagios estacionales. Las autoridades sanitarias recordaron cómo se compone el universo de la población de riesgo y los requisitos administrativos correspondientes para acceder a la dosis gratuita:

Mayores de 65 años: no requieren orden médica por tratarse de un grupo de riesgo universal.

Niños de 6 a 24 meses: deben recibir dos dosis separadas por un intervalo mínimo de 4 semanas. No necesitan indicación médica; se exige únicamente la presentación del DNI y el carnet de vacunación del niño.

Embarazadas y puérperas: las primeras en cualquier trimestre de la gestación; las puérperas hasta 10 días posteriores al parto si no la recibieron previamente. Sin orden médica.

Personal de salud: cobertura obligatoria por exposición laboral.

Pacientes de 2 a 64 años con comorbilidades: personas con patologías respiratorias crónicas, cardiopatías, diabetes, obesidad, insuficiencia renal en diálisis, inmunodeficiencias o tratamientos oncohematológicos. Este grupo sí deberá presentar de forma obligatoria la orden médica que acredite su diagnóstico primario.

La doctora Cantero recordó que la campaña invernal incluye de manera conjunta la disponibilidad de dosis contra el Covid-19 en todos los efectores públicos, instando a las personas con factores de riesgo a mantener sus refuerzos actualizados.

Campaña escolar y el éxito de la "Noche de las Vacunas"

El balance del primer tramo del año arrojó saldos positivos en materia de accesibilidad comunitaria. El programa de Campaña Escolar ya logró inmunizar a más de 20 mil estudiantes en los establecimientos educativos correntinos. Para dar continuidad a este eje, el Ministerio de Salud Pública confirmó el cronograma de visitas territoriales que se desarrollará esta semana en el sector inicial:

Martes 23 de junio: Jardín “Mundo de los Juegos” (de 9 a 12 y de 15 a 17 horas).

Jueves 25 de junio: Centro de Desarrollo Infantil Rosa Guaru (de 9 a 12 y de 15 a 17 horas).

Viernes 26 de junio: Escuela Jardín N°41 "Huellitas" (de 9 a 11.30 y de 14 a 16 horas).

Paralelamente, las autoridades destacaron el impacto social de la Noche de las Vacunas, un dispositivo nocturno que funciona desde el pasado 13 de marzo y que ya acumula más de 20 mil aplicaciones.

"Esta actividad nos ayudó a captar al grupo familiar completo y a regularizar los esquemas de vacunación atrasados gracias a la flexibilidad horaria", analizó Cantero.

El próximo encuentro del dispositivo se concretará este viernes 26 de junio, de 18 a 22 horas, en la Estación Saludable de la Plaza Cabral. Para la atención regular de lunes a viernes (de 8 a 12 y de 14 a 18) y sábados (de 9 a 14), se encuentran operativos la propia plaza Cabral y el Hospital de Campaña Escuela Hogar para mayores de 15 años.