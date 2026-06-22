La Unne lanzó una Diplomatura en Periodismo Cultural: cómo y hasta cuándo inscribirse

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) lanzó una nueva propuesta de formación destinada a quienes buscan especializarse en el campo de la comunicación y la cultura. Se trata de la Diplomatura Universitaria en Periodismo Cultural, una iniciativa impulsada por la Carrera de Comunicación Social junto con la Secretaría de Extensión y el Área de Educación Permanente de la Facultad de Humanidades.

La nueva oferta académica se desarrollará de manera completamente virtual y tiene como objetivo fortalecer la capacitación de periodistas, comunicadores, docentes, gestores culturales y otros profesionales interesados en adquirir herramientas para desenvolverse en los nuevos escenarios digitales.

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 10 de julio a través del siguiente enlace: https://acortar.link/pWbe8b

Una propuesta para los desafíos actuales de la comunicación

Desde la organización explicaron que la diplomatura surge como respuesta a las transformaciones que atraviesan actualmente el periodismo y la comunicación cultural, en un contexto marcado por la digitalización de contenidos, la convergencia de medios y la aparición de nuevas formas de narrar y difundir expresiones artísticas y patrimoniales.

La formación propone un enfoque interdisciplinario que integra conocimientos sobre periodismo cultural, gestión cultural, patrimonio, narrativas transmedia y herramientas digitales, con el objetivo de formar perfiles profesionales cada vez más versátiles.

"La propuesta busca ampliar las oportunidades de capacitación y actualización profesional en función de las demandas sociales y laborales de la región y del país", destacaron desde la organización.

Modalidad virtual y certificación universitaria

La diplomatura se cursará mediante una combinación de clases sincrónicas y asincrónicas, utilizando Zoom y un aula virtual institucional. Esta modalidad permitirá que estudiantes y profesionales de distintos puntos del país puedan acceder a la propuesta sin necesidad de trasladarse.

Además, el trayecto incluirá actividades prácticas y la elaboración de un Trabajo Final Integrador. Quienes completen y aprueben todas las instancias evaluativas recibirán el certificado de Diplomada/o Universitaria/o en Periodismo Cultural, otorgado por la UNNE.

Quiénes pueden inscribirse

La propuesta está destinada a periodistas, comunicadores, gestores culturales, docentes, integrantes de organismos públicos, organizaciones sociales, emprendedores culturales y profesionales vinculados al sector cultural y comunicacional.

Entre los requisitos de inscripción se solicita presentar DNI, título secundario y documentación que acredite formación o experiencia relacionada con el periodismo, la comunicación, la gestión cultural o áreas afines.

Para consultas, la organización habilitó el correo electrónico diplomaturaenperiodismocultural@hum.unne.edu.ar.

Los interesados pueden obtener más información e inscribirse hasta el 10 de julio a través del siguiente enlace: https://acortar.link/pWbe8b.