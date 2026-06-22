Día de San Juan Bautista: qué pasará con las escuelas en la Capital correntina

La conmemoración del Día de San Juan Bautista, santo patrono tradicional de la ciudad de Corrientes, Ituzaingó y Garruchos, generará modificaciones en el esquema de servicios públicos este miércoles 24 de junio.

Si bien la jornada fue declarada asueto administrativo en el ámbito municipal, las autoridades confirmaron que las actividades áulicas en las escuelas públicas y privadas se desarrollarán con total normalidad, garantizando el dictado de clases en todos los niveles educativos.

Actividad escolar garantizada

Los establecimientos educativos permanecerán abiertos durante todo el miércoles.

A diferencia de lo que ocurre con los servicios administrativos de las comunas afectadas por la festividad religiosa, el alumnado y el cuerpo docente de todos los niveles deberán asistir a los claustros en sus horarios habituales, señalaron fuentes del Ministerio de Educación a El Litoral.

Por otro lado, las dependencias del Estado local mantendrán guardias mínimas para servicios esenciales de emergencia urbana.

Inicio de la semana litúrgica y preparación de los fieles

En tanto que esta semana se realizarán actividades enfocadas en la preparación espiritual de los devotos de la Capital con cultos vespertinos estables en la Parroquia San Juan Bautista:

Lunes 22 de junio: 18:15 hs: Adoración Eucarística. 19:00 hs: Santa Misa.

Martes 23 de junio: 18:15 hs: Adoración Eucarística. 19:00 hs: Santa Misa en la víspera del gran día.



Miércoles 24 de junio: cronograma oficial del Día Litúrgico Central

La jornada del Santo Patrono contará con un despliegue continuo de oraciones y sacramentos, manteniendo el templo abierto de corrido.

Mañana y tarde (Primer bloque): 07:00 hs: Primera Misa del día. El templo parroquial permanecerá abierto al público de forma ininterrumpida hasta las 23:00 hs. 08:00 a 09:30 hs: Oración de la Mañana y rezo del Rosario por la Paz. 09:30 a 11:00 hs: Bloque de Adoración Eucarística guiada. 11:00 hs: Santa Misa especial con la participación de las escuelas del entorno parroquial. 13:30 a 15:30 hs: Segundo bloque de Adoración Eucarística guiada.

Tarde y noche (Bloque de cierre): 15:30 a 17:00 hs: Encuentro y celebración con estudiantes de nivel secundario. 17:30 a 18:45 hs: Tercer bloque de Adoración Eucarística guiada. 19:00 hs: Solemne Santa Misa. 20:30 hs: Tradicional Procesión con Antorchas por las calles aledañas al santuario. 21:00 hs: Cierre de la jornada central con un Homenaje Musical para los presentes.



Caravana, ritos populares y la Misa Central del Obispo

El cierre de las fiestas patronales mudará su fisonomía hacia el encuentro de los peregrinos y las manifestaciones de la cultura popular local.