El correntino que viajó a su cuarto mundial con un trapo pintado de ilusión

Juan Fernando Vega es un correntino de 43 años que trabaja en seguridad privada y asumió un desafío personal al viajar a Estados Unidos: estar donde la Selección Argentina de fútbol salga a jugarse el título mundial.

Pero no fue solo, pues llevó en la valija la ilusión de decenas de chicos y chicas de la Escuela 444 de la capital correntina, para alentar desde las tribunas con una bandera pintada con las manos y óleo azul.

Juan Fernando se sumó a una charla con el programa "O sea, digamos" del streaming de El Litoral, donde repasó su aventura, contó su itinerario detrás de la Albiceleste y reveló que es el cuarto Mundial de Fútbol al que concurre.

"Traje la ilusión de los chicos de una escuela humilde de Corrientes para acompañar a la Argentina, porque representa lo que soñé desde chico y lo estoy cumpliendo", dijo Vega.

A continuación la entrevista completa.