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De mandiyú y la Selección

El correntino que viajó a su cuarto mundial con un trapo pintado de ilusión

Dispuesto a recorrer los estadios donde la Argentina asuma el desafío de ser el mejor del planeta, este hincha del albo contó su particular historia en el streaming de El Litoral.

Por El Litoral

Martes, 23 de junio de 2026 a las 16:01

Juan Fernando Vega es un correntino de 43 años que trabaja en seguridad privada y asumió un desafío personal al viajar a Estados Unidos: estar donde la Selección Argentina de fútbol salga a jugarse el título mundial.

Pero no fue solo, pues llevó en la valija la ilusión de decenas de chicos y chicas de la Escuela 444 de la capital correntina, para alentar desde las tribunas con una bandera pintada con las manos y óleo azul.

Juan Fernando se sumó a una charla con el programa "O sea, digamos" del streaming de El Litoral, donde repasó su aventura, contó su itinerario detrás de la Albiceleste y reveló que es el cuarto Mundial de Fútbol al que concurre.

"Traje la ilusión de los chicos de una escuela humilde de Corrientes para acompañar a la Argentina, porque representa lo que soñé desde chico y lo estoy cumpliendo", dijo Vega.

A continuación la entrevista completa.

 

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