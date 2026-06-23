Corrientes impulsa oportunidades laborales para personas privadas de la libertad

El Gobierno de Corrientes, a través de los ministerios de Desarrollo Social y Seguridad, firmó un convenio de cooperación destinado a fortalecer las acciones de reinserción social y laboral de las personas privadas de la libertad en la provincia.

La iniciativa busca promover herramientas concretas que favorezcan la inclusión social mediante la capacitación, la formación en oficios y el acompañamiento para el desarrollo de emprendimientos productivos.

El acuerdo fue suscripto por los ministros Adán Gaya y José Irigoyen, y contempla un trabajo articulado entre el Servicio Penitenciario Provincial y la Dirección de Comercialización de Economía Social, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de formación y desarrollo productivo dentro de las unidades penitenciarias.

En ese marco, el convenio prevé la implementación de instancias de capacitación laboral, asistencia técnica especializada y la provisión de insumos y herramientas para potenciar proyectos impulsados por personas privadas de la libertad.

Además, se trabajará en la creación de espacios de comercialización que permitan visibilizar y poner en valor los productos elaborados dentro de las unidades penitenciarias.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la articulación entre distintas áreas del Estado resulta fundamental para generar oportunidades reales de desarrollo personal y laboral.

Los ministros remarcaron que el acceso a la capacitación y al trabajo constituye uno de los principales pilares para favorecer los procesos de reinserción social, brindando herramientas que permitan construir proyectos de vida sostenibles una vez cumplidas las condenas.

A través de este acuerdo, la Provincia busca fortalecer políticas públicas orientadas a la inclusión, la formación y la generación de oportunidades para quienes se encuentran atravesando procesos de reintegración a la sociedad.