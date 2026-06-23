Mercedes cumple 194 años: abrieron las inscripciones para el desfile y la jineteada

La ciudad de Mercedes ya vive la cuenta regresiva para celebrar su 194° aniversario y lanzó la convocatoria para quienes deseen formar parte de las actividades programadas para los días 4 y 5 de julio. Jinetes, agrupaciones tradicionalistas, emprendedores, artesanos, instituciones educativas y fuerzas vivas podrán inscribirse hasta el próximo 1 de julio.

Los festejos comenzarán el sábado 4 de julio a las 22.30 con la tradicional Vigilia Musical en el Centro Cultural "La Estación". A la medianoche se entonará el Himno a Mercedes para recibir un nuevo aniversario de la ciudad.

Las actividades centrales tendrán lugar el domingo 5 de julio. La jornada comenzará a las 8 con izamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Luego, a las 9, se realizará el acto central y el tradicional desfile en el Parque La Estación, uno de los momentos más esperados por la comunidad.

Por la tarde, desde las 14, la celebración continuará en el predio de la Sociedad Rural de Mercedes con un festival musical, jineteada, patio de comidas y espacios destinados a emprendedores y artesanos.

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¿Cómo anotarse?

Desde la organización informaron que las inscripciones para participar del desfile y las distintas actividades estarán abiertas hasta el 1 de julio. Los jinetes y tropillas interesados podrán obtener más información y anotarse comunicándose con Marcelina Álvarez al 3773-505168.

En tanto, para el desfile aniversario, las agrupaciones tradicionalistas, estancias y establecimientos rurales deberán contactarse con Analía Fernández al 3773-478486 o con Roberto Carlos Ávalos al 3773-403816.

Los emprendedores y artesanos que quieran exhibir y comercializar sus productos durante la celebración también deberán inscribirse a través de Roberto Carlos Ávalos al 3773-403816. Por su parte, las instituciones escolares, artísticas, empresas y fuerzas vivas que deseen participar del desfile podrán consultar e inscribirse mediante la Dirección de Cultura o llamando al 3773430572. Desde la organización recordaron que los cupos son limitados y que las delegaciones podrán contar con un máximo de 60 integrantes.

Con una amplia agenda de actividades culturales, tradicionales y recreativas, Mercedes se prepara para celebrar casi dos siglos de historia junto a toda la comunidad.