Buscan una familia en todo el país para un adolescente correntino de 15 años

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 2 de la ciudad de Goya abrió una convocatoria pública nacional destinada a personas interesadas en adoptar a un adolescente de 15 años.

El llamado, coordinado junto al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUA Ctes), busca garantizar el derecho del joven a crecer en un entorno seguro y afectivo. Entre los requisitos centrales para los postulantes se destaca el compromiso de acompañar su desarrollo personal y facilitar el sostenimiento del vínculo con sus hermanos.

Un llamado nacional para garantizar el derecho a un entorno familiar estable

La justicia activó las herramientas federales de búsqueda para encontrar postulantes que ofrezcan contención emocional permanente.

La medida fue dispuesta por la Dra. María Gabriela Dadone, titular del juzgado goyano, en el marco del expediente GFA N° 39099/1. El objetivo primordial de la intervención es identificar a personas o parejas que cuenten con los recursos afectivos para brindarle estabilidad y un proyecto de vida en común al adolescente, identificado bajo las siglas F.

El equipo interdisciplinario interviniente remarcó que quienes decidan postularse deben estar preparados para ofrecer un entorno con límites claros, paciencia, comprensión y, de manera prioritaria, la madurez necesaria para favorecer y respetar el contacto del joven con sus hermanos de sangre.

Dibujo, música y deportes: los proyectos y anhelos de superación de F.

A pesar de las complejidades de su historia personal, el joven sostiene una activa rutina escolar, artística y de recreación comunitaria.

Debido a diversas vicisitudes sociofamiliares, F. no logró mantener una trayectoria educativa regular en su infancia; sin embargo, actualmente asiste con constancia al quinto grado del nivel primario, incorporando nuevas herramientas para su inserción social.

En su vida cotidiana dentro del hogar institucionalizado, se destaca por ser sumamente colaborador en las tareas de rutina y un entusiasta de los espacios lúdicos.

Dedica su tiempo libre a las clases de guitarra, el dibujo y el fútbol, y mantiene firmes sus anhelos de cara al futuro: sueña con convertirse en boxeador, futbolista o piloto de avión, contando actualmente con un óptimo estado de salud general y soporte psicoterapéutico.

Canales de comunicación y metodologías para formalizar la postulación

La magistratura y el RUA Ctes unificaron las vías virtuales y telefónicas para receptar los formularios de las personas interesadas.

Desde el Poder Judicial recordaron la importancia de la adopción de personas en la franja de la adolescencia como un mecanismo clave para restituir sus derechos fundamentales y fortalecer su autoestima.

Quienes deseen iniciar el trámite deberán descargar el Formulario de Convocatorias Públicas en el sitio web del Poder Judicial de Corrientes y remitirlo a las siguientes vías oficiales de contacto: