Reiniciaron los trabajos en la autovía 12: alerta por nuevos desvíos

Se reiniciaron los trabajos en la autovía 12 en sus diferentes tramos, después de un parate de tres meses. Las máquinas comenzaron un lento obrar desde el viernes pasado y ya se puede apreciar intensos movimiento en el obrerado de la empresa, ubicado en avenida Maipú. Hay nuevos desvíos.

"Con el avance de la obra de la Autovía de la Ruta Nacional Nº12, se encuentran habilitados distintos desvíos temporarios para garantizar la circulación vehicular en el sector Sur de la ciudad: el sector comprendido entre la Rotonda de la Avenida Maipú y Rotonda Av. Independencia".

"El sector Norte sector comprendido entre la Rotonda de la Avenida Independencia y el cruce con la Ruta Provincial Nº43, en inmediaciones a Santa Ana y Perichón. Desde la obra solicitan a los usuarios prestar especial atención a la señalización instalada y respetar los sentidos de circulación establecidos en las colectoras. El esquema adjunto permite visualizar los recorridos habilitados y los puntos donde habitualmente se generan dudas entre los conductores".

"Un aspecto fundamental: las colectoras son de sentido único".

"Por razones de diseño, seguridad vial y operatividad, las colectoras no pueden funcionar con doble sentido de circulación. Por ello, todas las colectoras del tramo poseen sentido único y obligatorio, debiendo respetarse la señalización existente en cada sector".

Autovía Circulación Sector Sur

*Sentido Av. Maipú → Rotonda Av. Independencia

"Para quienes circulan desde la zona de Av. Maipú en dirección a la Rotonda de la Av. Independencia, el punto que genera mayor confusión es el desvío ubicado sobre los puentes Pirayuí. Si bien visualmente el desvío parece permitir la circulación en ambos sentidos, quienes transitan por la Ruta Nacional Nº12 deben dirigirse hacia la izquierda, siguiendo el recorrido indicado para el tránsito general".

"La circulación hacia la derecha está destinada exclusivamente a frentistas y usuarios con destino local, quienes debido a la configuración de la obra no pueden respetar el sentido habitual de las colectoras".

"Una vez atravesado el sector del Puente Pirayuí, por colectora izquierda los conductores deben continuar respetando la señalización preventiva, obligatoria y con velocidades indicadas, girando hacia la derecha para incorporarse a la Colectora derecha, desde allí podrán continuar por la colectora hasta el último desvío, próximo a la Rotonda de la Av. Independencia, donde volverán a incorporarse a la Ruta Nacional Nº12 por la derecha".

*Sentido Rotonda Av. Independencia → Av. Maipú

"Los usuarios que circulan hacia el sur desde la Rotonda de la Av. Independencia cuentan con dos alternativas: ingresar directamente a la Colectora Izquierda desde la rotonda. Continuar aproximadamente 700 metros por la Ruta Nacional Nº12 y luego descender por la rama ubicada a la derecha para incorporarse a la misma colectora".

"Posteriormente, al pasar el sector de Calle Verona, encontrarán un retorno aproximadamente 700 metros más adelante, desde donde podrán girar a la izquierda para regresar en dirección a la Rotonda de la Av. Independencia utilizando la Colectora Derecha".

"Por otra parte, quienes no necesiten realizar dicho retorno podrán continuar normalmente por la Colectora Izquierda hasta llegar al sector de los Puentes Pirayuí, donde deberán tomar la rampa de subida ubicada a la izquierda para reincorporarse a la Ruta Nacional Nº12".

AUTOVIA CIRCULACION SECTOR NORTE

*Sentido Rotonda Av. Independencia → Misiones (Santa Ana – Perichón)

"Los conductores que circulan desde la Rotonda de la Av. Independencia con destino a Misiones, Santa Ana o Perichón tienen dos alternativas de circulación: continuar por la Ruta Nacional Nº12 o utilizar la Colectora Derecha. En ambos casos se debe transitar con precaución al llegar al sector del Puente Av. Centenario donde existe un cruce semaforizado que regula los movimientos vehiculares".

"Quienes opten por circular por la Colectora Derecha deberán extremar las medidas de seguridad ya que atraviesan una zona urbana con importante actividad local y presencia de establecimientos educativos. Aproximadamente a 1.200 metros podrán incorporarse nuevamente a la Ruta Nacional Nº12 mediante la rama de subida ubicada a la izquierda. En este punto es importante recordar que los vehículos que circulan por la Ruta Nacional tienen prioridad de paso, por lo que quienes se incorporan desde la colectora deben ceder el paso antes de ingresar a la calzada principal".

"Uno de los sectores más conflictivos del tramo es la intersección entre la Ruta Nacional Nº12 y la Avenida Libertad, debido al importante volumen de tránsito que se registra diariamente. Por este motivo se recomienda respetar estrictamente las velocidades máximas permitidas y prestar atención a toda la señalización preventiva".

"Más adelante, los usuarios encontrarán la rama de bajada hacia la Colectora Derecha. Debido a que aún no finalizó la construcción del puente de alto nivel correspondiente al Acceso Santa Ana, esta colectora cumple actualmente una función fundamental para distribuir los distintos movimientos de tránsito".

Desde allí se puede:

• Ingresar a la Ruta Provincial Nº43 con destino a Santa Ana.

• Continuar hacia Perichón.

• Acceder a la Colectora Izquierda para realizar retornos.

• Retomar la Ruta Nacional Nº12 en dirección a la Rotonda de la Av. Independencia.

• Acceder al Aeropuerto Internacional Dr Piragine Niveyro.

• Continuar y Acceder a Ruta Nacional N°12 hacia la provincia de Misiones.

"Uno de los puntos que genera mayores confusiones es el acceso al Aeropuerto. Es importante destacar que el primer empalme visible sobre la izquierda de la Ruta Nacional Nº12 corresponde exclusivamente a la salida del Aeropuerto, por lo que no debe utilizarse para ingresar. El ingreso al Aeropuerto se realiza únicamente a través de la Colectora Izquierda. Para ello, los usuarios deben utilizar el retorno habilitado, circular por la Colectora Derecha, pasar por debajo del puente de alto nivel de Santa Ana y posteriormente incorporarse a la Colectora Izquierda, desde donde se accede correctamente a la terminal aérea".

Sentido Misiones (Santa Ana – Perichón) → Rotonda Av. Independencia

"Los usuarios que circulan desde Misiones en dirección a la ciudad de Corrientes encontrarán inicialmente la rama de bajada hacia la Colectora Izquierda. En este sector se ubica la intersección con la Ruta Provincial Nº43, desde donde podrán":

• Girar hacia la izquierda para ingresar a la localidad de Santa Ana.

• Girar hacia la derecha para dirigirse hacia Perichón.

• Incorporarse a la Colectora Derecha para realizar retornos a Ruta Nacional N°12 o conexiones locales.

"Quienes continúen por la Colectora Izquierda encontrarán posteriormente la rama de subida que permite reincorporarse a la Ruta Nacional Nº12 en dirección a la Rotonda de la Av. Independencia. Asimismo, si continúan por la colectora podrán acceder al Aeropuerto utilizando los accesos habilitados y señalizados. Para quienes permanecen sobre la Ruta Nacional Nº12, se recomienda circular con especial precaución, respetando la señalización preventiva, las velocidades máximas permitidas y las indicaciones del personal de obra".

"Respetar la señalización para una circulación segura Desde la obra recuerdan que toda la señalización colocada en el tramo responde a criterios de seguridad vial y a las necesidades operativas de la construcción de la autovía".

"Respetar los sentidos de circulación, las velocidades máximas permitidas y las indicaciones del personal de obra contribuye a evitar demoras y situaciones de riesgo para conductores, trabajadores y vecinos de la zona".