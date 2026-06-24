Corrientes reclamará el control de la isla Apipé, el corredor Belgrano y tarifas de luz

La delegación de legisladores de Corrientes presentará un paquete de proyectos clave durante la 58° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande que se desarrollará en Santiago del Estero.

La comitiva local buscará el respaldo regional para exigir a la Nación tarifas eléctricas diferenciadas por razones climáticas, la revisión de la soberanía fronteriza en las aguas de la Isla Apipé y un fondo de compensación vial para las avenidas capitalinas excluidas de la licitación del Corredor Belgrano.

Plenario federal en Santiago del Estero con fuerte impronta correntina

Más de un centenar de representantes de diez provincias del NEA y NOA debatirán para disminuir las asimetrías económicas de la región.

La cita tendrá lugar los días 25 y 26 de junio en Santiago del Estero. El encuentro será presidido por el vicegobernador santiagueño y titular del organismo, Carlos Silva Neder, y prevé reunir a más de 130 legisladores de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

La comitiva correntina estará integrada activamente por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano; los diputados Eduardo Hardoy, Norberto Ast, Andrea María Giotta, Valeria Pavón, Hugo Vallejos, Ana Almirón, Sara Aparicio y César Lezcano, acompañados por sus pares del Senado provincial.

El bloque unificado llevará propuestas orientadas al fortalecimiento del federalismo y la articulación de acciones frente a la coyuntura económica del país.

El reclamo por tarifas diferenciadas y la inclusión en el Corredor Belgrano

El primer eje de la delegación correntina se centrará en las tarifas eléctricas, exponiendo la necesidad de un acceso efectivo a beneficios y tarifas diferenciadas debido a la realidad climática del Norte Grande, donde las elevadas temperaturas exigen un mayor consumo de refrigeración para asegurar una vida digna.

De ser aprobado por el plenario, el pedido se elevará a la Secretaría de Energía, al Consejo Federal de la Energía Eléctrica y al Congreso de la Nación.

En paralelo, se reclamará por la exclusión del Corredor Belgrano del pliego de licitación pública nacional. Los legisladores solicitarán al Ministerio de Economía de la Nación que incorpore el tramo urbano de la ciudad de Corrientes —unos 6 kilómetros que comprenden las avenidas Independencia, 3 de Abril y Pedro Ferré, enlazando el Puente General Belgrano con la Ruta 12— al objeto de la concesión para que su mantenimiento quede a cargo del futuro operador privado.

En caso de no modificarse el pliego, demandarán un mecanismo de compensación financiera (vía fideicomiso o convenio) para reparar los costos que hoy asumen la Provincia y el Municipio sin contraprestación nacional.

Soberanía en Isla Apipé: proponen replicar el modelo de Hielos Continentales

Argumentan que la demarcación posterior a las obras de Yacyretá alteró los alcances del histórico Tratado de Límites de 1876.

El punto de mayor densidad geopolítica de la agenda será la insistencia ante el Gobierno nacional para revisar de forma urgente la situación jurisdiccional de las aguas que rodean a la Isla Apipé.

El bloque correntino fundamentará la iniciativa en los reiterados incidentes fronterizos ocurridos en la zona, los cuales evidencian que el conflicto permanece abierto y lesiona la integridad territorial argentina.

Corrientes sostiene que el Tratado de Límites de 1876 con Paraguay reconoció la pertenencia de la isla a la Argentina fijando la frontera en el canal principal del río Paraná; sin embargo, las demarcaciones posteriores a la construcción de la represa de Yacyretá sustituyeron de hecho ese criterio por el del canal de navegación, dejando a la isla rodeada por aguas paraguayas.

Para destrabar el diferendo diplomático e institucional, los legisladores de Corrientes propondrán formalmente seguir un camino político e institucional similar al utilizado por la Argentina para resolver el conflicto de los Hielos Continentales con Chile, que concluyó exitosamente mediante la intervención del Congreso de la Nación y la sanción de la Ley Nacional Nº 25.110, garantizando el estricto control de la soberanía nacional.