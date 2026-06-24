Un hotel de Corrientes fue elegido entre los más exclusivos del mundo

El complejo Puerto Valle Hotel de Esteros, ubicado en la localidad de Ituzaingó, fue admitido dentro de la exclusiva organización internacional Small Luxury Hotels of the World (SLH). La incorporación posiciona a Corrientes y al ecosistema del Iberá en el mapa global del turismo de lujo sustentable, convirtiendo al establecimiento en el quinto alojamiento del país en integrar este selecto catálogo de hoteles boutique independientes.

La distinción premia un modelo que fusiona el diseño de alta gama, la conservación de la biodiversidad y la identidad cultural de la región.

Reconocimiento global al modelo de hospitalidad correntino

La prestigiosa organización internacional SLH oficializó la incorporación de Puerto Valle Hotel de Esteros a su selecto portfolio global de propiedades independientes. Emplazado a la vera del río Paraná en Ituzaingó, Corrientes, el complejo ofrece a los viajeros una experiencia inmersiva y directa en el corazón de los esteros del Iberá, consolidado como uno de los humedales y reservas de biodiversidad más trascendentales del planeta.

Con este ingreso, la plaza correntina escala posiciones en el mercado de alta gama, ya que el hotel se erige formalmente como el quinto establecimiento en todo el territorio nacional en alcanzar los exigentes estándares de calidad de la firma internacional.

El predio cuenta con una ventaja logística estratégica al ubicarse a escasos minutos del aeropuerto internacional Libertador General José de San Martín de la ciudad de Posadas, facilitando una conectividad aérea ágil e inmediata para los huéspedes extranjeros y nacionales.

Lujo sereno, sustentabilidad y preservación del entorno natural

Desde sus fundaciones operativas, Puerto Valle ha estructurado una visión sustentable de la actividad hotelera, promoviendo de forma permanente prácticas orientadas a la conservación del ecosistema, el respeto absoluto por el entorno silvestre y una integración armónica con la cultura de los pueblos del Iberá y el paisaje correntino. Esta filosofía identitaria obtuvo ahora un sólido respaldo de mercado al integrarse a la red global que congrega a los hoteles boutique más distinguidos del mundo.

Ante este avance, las autoridades del Ministerio de Turismo de Corrientes expresaron sus felicitaciones y ratificaron el acompañamiento institucional a las iniciativas privadas que elevan el estándar de los alojamientos locales.

En tanto, los responsables de Puerto Valle manifestaron que el logro representa un enorme orgullo y una vidriera inmejorable para exhibir ante los mercados internacionales la riqueza natural de la provincia.

Respaldo internacional de la cadena y valor de los viajeros expertos

La dirección corporativa de SLH celebró la ampliación de su catálogo boutique en un destino estratégico de Sudamérica.

La bienvenida oficial al porfolio internacional fue sellada por Richard Hyde, Chief Operating Officer de Small Luxury Hotels of the World, quien expresó el entusiasmo de la cadena por incorporar la propiedad correntina a su catálogo de excelencia.

El directivo remarcó que la llegada de Puerto Valle permite expandir de forma calificada la propuesta de hoteles boutique de lujo en la Argentina.

Asimismo, Hyde ponderó las virtudes del territorio correntino y nacional al definirlo como un destino de naturaleza altamente valorado y demandado por los viajeros más experimentados del circuito turístico mundial, quienes priorizan la exclusividad y el compromiso con el medio ambiente durante sus estadías.