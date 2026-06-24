Festival del Yaguareté Correntino en Carlos Pellegrini: fecha, horarios y actividades

La localidad de Colonia Carlos Pellegrini se convertirá este sábado en el epicentro de la segunda edición del Festival del Yaguareté Correntino, una propuesta institucional y comunitaria que celebra el retorno definitivo de la especie a los Esteros del Iberá.

La designación de Pellegrini como sede central de las actividades responde a su consolidación internacional como uno de los principales destinos globales de turismo de naturaleza y avistaje de fauna, una oferta que fue distinguida de forma recurrente dentro del corredor del Gran Parque Iberá.

Sin embargo, en el último tiempo la localidad adquirió un protagonismo histórico central al registrarse en sus inmediaciones la presencia de Ombú, uno de los primeros ejemplares de yaguareté nacidos en total libertad en la cuenca, y que se transformó de manera fáctica en el primer individuo observado de forma directa por pobladores locales y contingentes turísticos cerca de un portal de acceso público.

El éxito de una población de 50 ejemplares en libertad

Para los equipos científicos de los ministerios de Producción y de Turismo, la aparición regular de estos grandes felinos demuestra de forma concreta que el proceso de restauración ecológica y rewilding impulsado en la provincia está arrojando resultados sustentables a largo plazo.

Tras atravesar un período crítico de más de 70 años de extinción absoluta de la especie en el territorio provincial, Corrientes protagoniza en la actualidad uno de los programas de conservación y biodiversidad más trascendentes del mundo, registrando una población que ya supera los 50 ejemplares de yaguaretés viviendo en libertad dentro del ecosistema protegido.

La asamblea popular itinerante se realiza en el marco de las celebraciones por el Día del Yaguareté Correntino, instituido formalmente cada 6 de junio.

La fecha fue propuesta y votada por los propios delegados de las comunidades locales durante la primera edición del festival y posteriormente oficializada por el Gobierno de la Provincia de Corrientes, jerarquizando al felino como Monumento Natural y símbolo de la identidad correntina.

El evento busca afianzar el concepto de que la preservación ambiental puede reconvertirse en orgullo cultural y en un motor de generación de empleo genuino para las poblaciones rurales linderas a los esteros.

Feria gastronómica, muralismo y el programa "Cocineros del Iberá"

La grilla de actividades, que se desarrollará de 10 a 17, diseñada para la jornada del sábado congregará a vecinos de Pellegrini, delegaciones de parajes del interior y turistas de distintos puntos del país, quienes participarán de una agenda de integración cultural y educativa de acceso libre:

Puesta en valor artística: se concretará la inauguración formal de un nuevo mural urbano alegórico al Yaguareté Correntino, ejecutado en el pueblo por el colectivo artístico Ñande Arte .

Economías regionales: el predio central albergará una feria de emprendedores locales que contará con la participación activa de los reconocidos programas asociativos Cocineros del Iberá y Artesanos del Iberá , exponiendo platos típicos con técnicas ancestrales y piezas de diseño textil y cestería.

Talleres científicos: personal técnico de las reservas dictará talleres culturales y demostraciones prácticas sobre las metodologías de conservación, rastreo y monitoreo de fauna silvestre mediante el uso de collares satelitales y cámaras trampa. La programación de cierre se completará con espectáculos de música litoraleña y propuestas lúdicas orientadas a las infancias de la región.

Programa de actividades

09:00 h – Apertura de la feria de emprendedores y gastronomía local.

10:00 h – Bicicleteada de los Yaguaretecitos.

10:30 h – Inicio simultáneo de talleres:

● Taller de pintura infantil.

● Taller “Secretos del chipá mbocá”, a cargo de Cocineros del Iberá.

● Taller de zapateo chamamecero con la Pareja Nacional del Chamamé 2022, Diego Jara y Mili Cerdán.

11:40 h – Presentación musical de Los Semaneros y competencia de zapateo con participantes del taller.

12:30 h – Obra de títeres del grupo Sakados del Tacho.

13:15 h – Presentación del programa Emprendedores Siempre Cerca, a cargo de Lourdes Darrigo.

13:30 h – Demostración de monitoreo de yaguaretés y guacamayos rojos realizada por el equipo de Rewilding Argentina.

14:30 h – Inauguración oficial del mural del Yaguareté Correntino y palabras de autoridades.

15:00 h – Presentación musical de Irundy.

16:00 h – Presentación musical de Los Príncipes de Misiones.

17:00 h – Chocolate caliente para los asistentes, sorteos principales y cierre oficial del festival.

Desde la organización destacaron que el evento busca transformar una historia de éxito de la conservación en una celebración popular que fortalezca la identidad correntina y genere nuevas oportunidades para las comunidades vinculadas al Iberá.