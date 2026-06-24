Entregaron asistencia financiera por 450 millones de pesos a ocho cooperativas correntinas

Con una inyección de 450 millones de pesos destinada a fortalecer proyectos productivos y de servicios, el Gobierno de Corrientes respaldó a ocho cooperativas durante el Encuentro de Cooperativas Agropecuarias que se desarrolló este miércoles en Goya. La actividad reunió a más de 150 representantes de entidades de toda la provincia y se convirtió en un espacio de debate sobre el futuro del cooperativismo correntino.

Las cooperativas beneficiadas

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega de asistencias financieras a organizaciones que desempeñan un papel clave en distintas economías regionales. Entre ellas se encuentra la Cooperativa Vitur de Goya, responsable del transporte urbano de pasajeros en la ciudad. También fueron beneficiadas la Cooperativa Avícola Liebig Ltda., la Cooperativa Agropecuaria 24 de Octubre Ltda., la Cooperativa Agropecuaria Juventud Unida, la Cooperativa de Trabajo Agropecuaria Unión Apícola, la Cooperativa de Trabajo El Líder, la Federación de Cooperativas de Corrientes y la Comisión Provincial de Educación Cooperativa (Eudac).

Municipalidad de Goya

El encuentro, realizado en el predio Costa Surubí bajo el lema “Empresas con rostro humano”, contó con la participación del gobernador Juan Pablo Valdés, el intendente Mariano Hormaechea, el ministro de Producción Walter Chávez, intendentes de la microrregión y referentes cooperativistas de distintos puntos de Corrientes.

Municipalidad de Goya

Más allá de los aportes económicos, la propuesta buscó brindar herramientas para potenciar la competitividad de las entidades. Durante toda la jornada se desarrollaron talleres y exposiciones sobre agregado de valor, acceso a mercados, estrategias de modernización, comercialización, elaboración de planes de negocios y gestión cooperativa. Además, especialistas del Renatre ofrecieron una capacitación vinculada a la certificación de prácticas laborales sustentables.

Al cierre del encuentro, el gobernador Juan Pablo Valdés ratificó el acompañamiento provincial al sector y aseguró que las cooperativas representan una herramienta estratégica para el desarrollo local. “En cada localidad donde exista una cooperativa estaremos cerca, para trabajar juntos por el desarrollo y crecimiento de la provincia”, sostuvo.

En la misma línea, el ministro Walter Chávez destacó la articulación entre el Estado y las organizaciones productivas para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento. Por su parte, el intendente Mariano Hormaechea valoró el impacto social y económico de las cooperativas y reafirmó el compromiso de continuar acompañando su fortalecimiento.

Con financiamiento, capacitación y una agenda orientada al agregado de valor y la innovación, el encuentro dejó en claro la apuesta de Corrientes por un modelo de desarrollo que encuentra en el cooperativismo una de sus principales herramientas para generar empleo, producción y crecimiento en todo el territorio provincial.