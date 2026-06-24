De Bella Vista a referente internacional del olfato: la historia de la Dra Stella Cuevas

La médica Stella Maris Cuevas, criada en Bella Vista, presentará este jueves 25 de junio su libro “La fascinante experiencia de oler” en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes. Referente internacional en olfato, construyó una trayectoria que la llevó desde Corrientes a los principales centros de investigación del mundo.

Entre tantas cosas como jugar al tenis, voley y básquet, bailó en una de las comparsas de Bella Vista, de ese momento: “Comparsa Azahar”. Viajó a Buenos Aires, con 25 años y con 50 pesos en el bolsillo para hacer la especialidad que eligió, en un comienzo otorrinolaringología. Hoy es una de las 20 expertos en olfato más reconocidas del mundo. Este jueves 26 de junio, a las 19, Stella Cuevas presentará su libro La fascinante experiencia de oler en el Auditorio del MACOR, en Corrientes capital. La entrada será libre y gratuita.

Una historia que empieza en Bella Vista

Stella Cuevas nació en Buenos Aires, aunque sus padres, Adán Silvestre Cuevas e Idalina Goitia, eran de Bella Vista, Corrientes. Durante años, la familia viajaba a Bella Vista en cada verano e invierno, hasta que, en plena dictadura militar, decidió radicarse definitivamente en la localidad.

Entre sus recuerdos más entrañables aparece la comparsa. Stella bailó desde los 10 años hasta terminar la facultad. También recuerda los carnavales en la plaza y los altoparlantes que anunciaban el negocio familiar: "Taller Mecánico San Cayetano de Adán Cuevas e hijas". "Yo estaba súper orgullosa de escuchar eso", recuerda. Décadas después, aquella niña de Bella Vista se convertiría en una presencia habitual en medios nacionales como Infobae, Telefe, TN, Canal 13, América, A24 ,TVP y La Nación Más.

El sueño de estudiar Medicina

En 1983 rindió el examen de ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, UNNE, en Corrientes capital. El ingreso era altamente competitivo y de todos los estudiantes que dejaron Bella Vista ese año para intentarlo, solo dos lograron entrar, ella y su amigo Ricardo Cura. Se recibió en 1990 y, apenas unos días después, el 5 de enero de 1991, tomó una decisión que marcaría su vida. Con muy poco dinero en el bolsillo, subió a un colectivo de larga distancia de la empresa El Cometa y viajó a Buenos Aires para comenzar su especialización médica.

El camino hacia una especialidad única

Tras obtener el único cargo disponible en la residencia del Hospital Evita de Lanús, Cuevas se formó junto al Profesor Leonardo De Luca, uno de los grandes referentes Latinoamericanos en Rinología. Más tarde sumó la especialidad en Alergia e Inmunopatología. Un consejo de su jefe cambiaría su destino profesional, realizar una rotación en Otorrinolaringología Infantil en el Hospital de Clínicas José de San Martín (UBA) Allí conoció al Profesor Enrique Mansilla, Jefe del servicio y quien luego se convertiría en su esposo. "De la admiración resultó que me enamoré y posteriormente me casé", por supuesto en Corrientes capital, cuenta.

La conexión con el olfato llegó de manera inesperada, a través de una conección de su marido quien desarrollaba un Simposio Internacional en Buenos Aires, invitando a Profesores catalanes, entre ellos una destacada rinóloga, Experta en Olfato Dra Ramona Soler Villarasa ( mallorquina) pero mientras buscaba una interconsulta neurológica para su madre enferma, conoció al Doctor Federico Micheli, referente Internacional en Parkinson y Alzheimer. Cuando Micheli supo que Cuevas acababa de completar una formación de seis meses en Mallorca sobre olfato,con dicha Profesora, la invita a incorporarse a su equipo de investigación. Ella rindió el examen, obtuvo el puesto y comenzó un recorrido académico que la llevaría hasta los principales congresos internacionales de la especialidad, incluido Congresos Mundiales de Otorrinolaringología,en especial el dasarrollado en París, con mucha participación de esos grandes expertos en olfatología.

La médica que advirtió sobre la pérdida de olfato por COVID-19

Con el paso de los años, Stella Cuevas se convirtió en la máxima referente en olfato a nivel internacional. Durante la pandemia de COVID-19 fue la primer especialista en advertir públicamente que la pérdida del olfato, conocida como anosmia, sería uno de los síntomas distintivos de la enfermedad, mucho antes de que el tema ocupara la agenda mundial. Su trabajo científico y de divulgación en los distintos medios, y se posiciona como una voz de consulta permanente en medios nacionales e internacionales.

"Lo que más se recuerda es el olor de los seres queridos"

Semanas atrás presentó La fascinante experiencia de oler en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en sus 50 aniversario, ante una sala colmada, el libro explica, en un lenguaje accesible, y coloquial por qué el olfato es el primer sentido que se desarrolla durante la gestación, cómo un olor puede transportarnos instantáneamente a un recuerdo y qué consecuencias tiene perder esa capacidad.

La obra también está atravesada por una experiencia profundamente personal. Mientras terminaba de escribirla acompañó, como lo sigue haciendo hasta ahora, la enfermedad de su esposo. En los momentos de pausa preparaba mates y tereré, bien correntino, y, sobre todo, lo olía a él , práctica que lleva a cabo permanentemente. De allí surge una de las frases más emotivas que dejó durante sus presentaciones: "Lo que más se recuerda es el olor de los seres queridos".

Los aromas que la conectan con Corrientes

Cuando habla de olores y de Corrientes, la asociación es inmediata. "Bella Vista es la tierra de la naranja. ¿Qué mejor que sentir el olor cítrico y el aroma de los azahares?", dice. A esos perfumes se suman otros recuerdos, la lluvia, las tortas fritas y la imagen de su madre. "Inmediatamente me viene ella, que hacía las mejores tortas fritas del mundo". En esas evocaciones aparece también el corazón del libro, la relación entre los aromas, la memoria y la emoción.

Una vuelta a casa

Para Cuevas, la presentación de este jueves tiene un significado especial. "Venir a Corrientes significa devolverle a mi Facultad de Medicina todo lo que me dio siendo una universidad pública", afirma. A pesar de seguir desarrollando gran parte de su carrera en Buenos Aires y en el exterior, asegura que nunca perdió el vínculo con Bella Vista. "Nunca dejé de venir. Nunca dejé de nombrar a Corrientes. Mi tonada es la misma.

Siempre amé el chamamé, los atardeceres únicos de mi Ciudad, las costumbres y la tranquilidad que acá todavía se puede vivir". Y agrega una reflexión cargada de emoción: "Tengo una familia muy chiquita, dos hermanas que realmente son la fundición del hierro con el oro y una sobrina maravillosa, pero con el transcurso del tiempo los espacios se van quedando vacíos, y esta es la tierra de mi padre y de mi madre, a quienes recuerdo permanentemente. En algún momento, yo también estaré acá".

Presentación en Corrientes

La historia de Stella Cuevas reúne esfuerzo, ciencia y raíces. La de una médica que salió de Bella Vista con una valija, 50 pesos y el sueño de forjar una carrera. Que estudió en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) gracias al esfuerzo de toda una familia correntina. Que llegó a los principales centros de investigación del mundo y hoy integra un grupo de apenas quince especialistas en olfato reconocidos internacionalmente. Este jueves, Stella Cuevas vuelve para hablar de ciencia, memoria y emociones. Pero también para volver al lugar donde empezó su historia.