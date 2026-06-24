Agrimensores de Corrientes participarán del Congreso Catastral del Bicentenario

Organizado por el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, profesionales correntinos fueron invitados a participar del Congreso Catastral del Bicentenario, que se realizará el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre en Mar del Plata.

El evento conmemorará los 200 años del Departamento Topográfico, institución histórica vinculada al desarrollo del ordenamiento territorial argentino, y reunirá a especialistas, académicos y profesionales de todo el país para debatir sobre catastro, seguridad jurídica y planificación territorial.

Al respecto, el presidente del Consejo Profesional de Agrimensores bonaerense, Reinaldo Beain, destacó el valor institucional del encuentro: “Este Bicentenario nos invita no solo a recordar nuestros orígenes, sino también a proyectar el futuro del ordenamiento territorial argentino”.

“El Congreso será una oportunidad para que la comunidad profesional aporte conocimiento y propuestas concretas para fortalecer la seguridad jurídica y la planificación del territorio”, señaló.

También remarcó la importancia de una mirada federal: “Necesitamos construir consensos técnicos con participación de profesionales de todo el país que permitan actualizar criterios y acompañar las transformaciones territoriales que hoy demanda la sociedad”.

Corrientes, presente en el debate nacional



La presencia correntina permitirá visibilizar a nivel nacional la experiencia provincial en materia de regularización dominial y ordenamiento territorial.

El Congreso Catastral del Bicentenario se proyecta como un espacio clave de intercambio académico y profesional para el futuro del ordenamiento territorial argentino.

¿Qué hace un agrimensor?



¿Por qué es tan importante para la sociedad y para la economía?



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