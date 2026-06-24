¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
Del 31/08 al 2/09 en Mar del Plata

Agrimensores de Corrientes participarán del Congreso Catastral del Bicentenario

Corrientes tendrá participación institucional en uno de los encuentros más importantes de la Agrimensura argentina, que reunirá especialistas de todo el país.

Por El Litoral

Miércoles, 24 de junio de 2026 a las 23:18

Organizado por el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, profesionales correntinos fueron invitados a participar del Congreso Catastral del Bicentenario, que se realizará el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre en Mar del Plata.

El evento conmemorará los 200 años del Departamento Topográfico, institución histórica vinculada al desarrollo del ordenamiento territorial argentino, y reunirá a especialistas, académicos y profesionales de todo el país para debatir sobre catastro, seguridad jurídica y planificación territorial.

Al respecto, el presidente del Consejo Profesional de Agrimensores bonaerense, Reinaldo Beain, destacó el valor institucional del encuentro: “Este Bicentenario nos invita no solo a recordar nuestros orígenes, sino también a proyectar el futuro del ordenamiento territorial argentino”.

“El Congreso será una oportunidad para que la comunidad profesional aporte conocimiento y propuestas concretas para fortalecer la seguridad jurídica y la planificación del territorio”, señaló.

También remarcó la importancia de una mirada federal: “Necesitamos construir consensos técnicos con participación de profesionales de todo el país que permitan actualizar criterios y acompañar las transformaciones territoriales que hoy demanda la sociedad”. 

Corrientes, presente en el debate nacional

La presencia correntina permitirá visibilizar a nivel nacional la experiencia provincial en materia de regularización dominial y ordenamiento territorial.

El Congreso Catastral del Bicentenario se proyecta como un espacio clave de intercambio académico y profesional para el futuro del ordenamiento territorial argentino.

¿Qué hace un agrimensor?

¿Por qué es tan importante para la sociedad y para la economía?

¿Es verdad que hay menos agrimensores de los que debiera?

Es una de las pocas profesiones que tienen alta demanda laboral

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD