Un correntino ganó más de $142 millones en la Quiniela Poceada

Lotería Correntina informó que en el sorteo del martes un apostador correntino se convirtió en millonario a través de la Quiniela Poceada Correntina.

Se trata de un jugador oriundo de Capital que se llevó un premio de $141.438.122, tras acertar los cinco números sorteados: 05 - 11 - 14 - 28 - 41.

La jugada ganadora se realizó en la Agencia Oficial N° 826 de Capital, consolidando a la Quiniela Poceada Correntina como una de las opciones preferidas por los apostadores en busca de grandes premios.

Desde Lotería Correntina felicitan al ganador y recuerdan que este juego sigue repartiendo premios millonarios en toda la provincia.

Para más información sobre sorteos y premios, se puede consultar a las redes sociales oficiales o acercarse a la agencia oficial más cercana.