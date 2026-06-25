Garrafa Social en Corrientes: el cronograma y los barrios para la primera semana de julio

El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma de la Garrafa Social para la primera semana de julio. El programa busca descentralizar el acceso al beneficio energético en los distintos barrios de la ciudad.

La iniciativa llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Social tiene como objetivo directo disminuir los costos finales al eliminar las cadenas de intermediación comercial. Estos puntos de venta permiten adquirir el gas a precios diferenciados.

Puntos de distribución

Las jornadas de comercialización comenzarán el próximo jueves 2 de julio.

Barrio Unión (9.30 a 10.30): los camiones distribuidores se ubicarán en la delegación de Ex Vía y Cazadores Correntinos.

Barrio Madariaga (11 a 12): la venta se dará sobre la avenida Alfonsín al 3801.

En este sector de la ciudad, el equipo provincial también distribuirá los kits Igualitarios, una propuesta orientada a garantizar insumos fundamentales de asistencia para el cuidado crítico de las familias.