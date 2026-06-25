Más de 315 estudiantes ya recorrieron La Unidad y el Centro Cultural Sanmartiniano

El Gobierno de Corrientes, a través de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, informó que el programa "Experiencia La Unidad – Centro Cultural Sanmartiniano" ya garantizó el traslado y la inserción pedagógica de más de 315 estudiantes de nivel medio provenientes de parajes y comunas del interior correntino.

La iniciativa, articulada de forma directa con las intendencias locales, focaliza sus recursos en los jóvenes de escuelas rurales de los departamentos más alejados.

Hasta el momento, contingentes escolares de las localidades de Derqui, San Cosme, San Lorenzo y Gobernador Martínez completaron el circuito museográfico y recreativo, un trayecto que busca complementar las currículas escolares obligatorias mediante un contacto directo con el patrimonio arquitectónico e histórico de la provincia.

Inscripción digital por MuniRed y proyección de la agenda para agosto

El titular de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, Esteban Buffil, expuso los fundamentos técnicos y de equidad territorial que sustentan la implementación de la agenda cultural.

"El objetivo prioritario de nuestra área es que la mayor cantidad de niños y jóvenes que habitan en los parajes rurales del interior profundo accedan a este tipo de experiencias de aprendizaje e integración en igualdad de condiciones con los alumnos de la capital", analizó el funcionario.

Buffil precisó que la articulación logística y operativa con los diferentes municipios se ejecuta de manera exclusiva a través de MuniRed, la plataforma digital de co-gestión que vincula de forma directa a la administración provincial con los jefes comunales.

Debido al fuerte nivel de demanda registrado durante las últimas semanas, las autoridades provinciales confirmaron que los cupos previstos originalmente se encuentran totalmente agotados, por lo que se procedió a reestructurar la grilla técnica de actividades para abrir un nuevo bloque de visitas durante el mes de agosto.

El turno de las escuelas rurales y el paraje Monte Florido

La última jornada del dispositivo de turismo educativo estuvo protagonizada por una delegación de alumnos provenientes de la localidad de Gobernador Martínez, quienes viajaron a la capital acompañados por sus equipos docentes y por la intendenta local, Valeria Pérez.

La comitiva unificada de la comuna del interior integró a estudiantes de tres ofertas académicas diferenciadas: el Colegio Secundario Doctor Víctor Manuel López, la Extensión Áulica del paraje Monte Florido y la escuela de alternancia rural EFA Ñandemba'e, localizada en el paraje Salinas Grande.

La jefa comunal ponderó la viabilidad del programa al destacar el entusiasmo de los adolescentes ante lo que calificó como "una experiencia única de inmersión urbana", y remarcó que las bitácoras y registros de los alumnos en los museos de La Unidad serán utilizados posteriormente para el desarrollo de talleres de historia y geografía regional dentro de las aulas en sus parajes de origen.