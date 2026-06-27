Con un conversatorio, abren en Corrientes un instituto de arquitectura y ciencias aplicadas

Corrientes sumará un nuevo espacio destinado a pensar y proyectar soluciones para el desarrollo urbano. El próximo 1 de julio, en coincidencia con el Día del Arquitecto Argentino, se inaugurará el Instituto de Arquitectura y Ciencias Aplicadas, que funcionará en Lavalle 1507, esquina San Lorenzo, con el objetivo de reunir a profesionales de distintas disciplinas para elaborar propuestas vinculadas al urbanismo, el ambiente y la organización de la ciudad.

La iniciativa es impulsada por el arquitecto Miguel Marciano López, quien lleva 58 años dedicado a la profesión y explicó que el instituto buscará convertirse en un ámbito de trabajo e investigación aplicado a las problemáticas cotidianas. "La idea es que podamos tener un espacio para que se realicen todas las actividades vinculadas a la producción del espacio individual y social, sean en la escala de arquitectura, urbanismo, impactos ambientales, que nos proporcionan datos para poder hacer planes expeditivos", señaló en diálogo con El Litoral.

Según explicó, el propósito es que los estudios realizados se traduzcan en mejoras concretas para los vecinos. "Nuestro fin es hacer vivir mejor a la gente. A veces hasta sin recursos, basta con que uno pueda solucionar temas sencillos como el problema de la basura, por ejemplo, hacer que la recolección sea más eficaz. Se pueden lograr cosas importantes sin grandes inversiones", sostuvo.

Entre las metodologías que aplicará el instituto se encuentra el estudio mediante fractales, una estrategia que permite analizar en profundidad un sector de la ciudad para obtener información representativa del conjunto urbano y acelerar la elaboración de proyectos. López recordó que este sistema ya fue utilizado para desarrollar una propuesta integral para la red vecinal norte a partir de estudios de impacto ambiental, elaborada en dos meses y presentada oportunamente a la Municipalidad con el respaldo de los vecinos.

El arquitecto también mencionó ejemplos de intervenciones que podrían mejorar la seguridad y la calidad de vida. "Queremos lograr, por ejemplo, que se haga un centro comercial que permita que la gente no tenga que cruzar la avenida Armenia. Se evitará la cantidad de muertos que ya hubo allí", afirmó.

El Instituto de Arquitectura y Ciencias Aplicadas se sostendrá mediante convenios con profesionales de distintas áreas y mantendrá abierta la convocatoria para quienes deseen sumarse al proyecto, con la intención de generar propuestas interdisciplinarias para el desarrollo de Corrientes.