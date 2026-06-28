El Mate y su leyenda

KAA -I- GUA es la denominación que los guaraníes dieron a la cascara de la calabaza amarga. Enredadera de talle largo recubierto de pelos ásperos como todas las cucurbitáceas. Su flor es pequeña de color amarillo pálido cubierto de pelos ásperos como todas las cucurbitáceas y su fruto de tamaño chico tiene forma ovalada, cilíndrica o redonda, llamado generalmente calabaza, pero también fue llamado, poro, porito, jícara (corteza del fruto del árbol de jícaro (o cujete).

Se generalizó su uso como recipiente para beber la infusión conocida con el nombre de MATE. Utilizado en calles residenciales y en jardines como especie de ornato por la buena sombra que genera y el atractivo de sus flores y follaje. El fruto es usado en algunas artesanías e instrumentos musicales. También es utilizado con fines medicinales.

Su denominación anterior a la hoy usada, parece provenir del gaucho (Purunccu (también escrito puruncu o purunco) es un término de origen quechua y mapuche/araucano que hace referencia a un recipiente, vasija de barro cocido o calabaza con forma de cuello largo y angosto, frecuentemente asociado al porongo utilizado en las costumbres rurales.

También podría tener origen de la voz guaraní “ibá poró” que significa fruta amarga, pero entre los guaraníes parlantes es conocido con el nombre “kaá-I-Guá cuyo significado es guá de I. agua; Kaá yerba, lo que equivale a agua de la yerba. De cualquier manera la voz poro, porito tenía el sentido primitivo de calabaza, vale decir la cáscara del fruto de la calabaza usada como recipiente para recoger y conservar líquidos, pero en particular para tomar mediante una bombilla la infusión de la Yerba Mate (Ilex paraguayensis) de donde por razones semánticas se tomó el continente por el contenido, llamándose por extensión MATE, a la vasija donde ser servía la infusión, siendo en la actualidad la denominación más generalizada.

El concepto de vasija que implica la voz proviene de su condición de calabaza y la voz calabaza que es de origen Árabe reconoce el mismo concepto. El poro, porito, calabacita es el recipiente más usado.

El Secamiento - Se procede poniéndolo en lugar aireado y sombroso, bajo los corredores, galpones, aleros “enramadas” y de esta manera se consigue la coloración oscura. Para curarlo se abre la boca, se limpia su interior y luego se lo deja varios días lleno de yerba sobre la que se vierte agua caliente: operación que se repite varias veces renovando la yerba hasta conseguir que el recipiente tome el gusto de la yerba.

En cuanto a las variadas formas que tiene, se consigue mediante un sencillo procedimiento consistente en rodear el fruto en forma ceñida, con alambre o piolín durante su maduración en la planta hasta su total crecimiento, y de tal manera se obtiene la forma que la fantasía del cultivador quiere darle.



Los indios - Entre los guaraníes-tupies el uso de la calabaza fue general, empleándose como instrumento musical: (Maracas) y también para curar empacho (digestión) y el vencimiento, recalcadura, torcedura mediante ficciones.

¿Cómo se prepara el Mate?: Se prepara poniendo en la cáscara del mate una bombilla, regularmente de plata con boquilla de oro, por el cual se sorbe el líquido, después de la bombilla se echa la yerba y luego el agua caliente, sin que sea hervida, pues el mate noes tizana sino infusión. Se llama mate cimarrón al mate amargo y dulce; de leche de café cuando se le agrega lecha, azúcar, café, etc. Es común agregarle azúcar quemada, cáscara de naranja, canela, menta y otras hiervas medicinales.

Lago Ipakaraí una leyenda cuenta que una caravana de peregrinos, que se dirigían al Santuario de nuestra Señora de Caá Cupé, se detuvo en las inmediaciones del lago y, sedientos, procuraron aplacar la sed que los mortificaba, pero imposibilitados por falta de vasijas no pudieron hacerlo, lo que dio motivos de escenas conmovedoras, pero tocados por una inspiración divina, elevaron sus oraciones a la Virgen, quien apiadada, hizo el milagro de hacer llover sobre la noche y al día siguiente, y bordeando el lago, aparecieron miles y miles de calabazas que sirvieron para que puedan beber los peregrinos, de ahí el nombre de Ipakaraí que significa “señor quiere agua”. Y también data de esa época la costumbre “tomar mate” en las primeras horas del día.

Una costumbre - Esta leyenda originó, sin dudas, el lenguaje del mate, así: obsequiar mate frío significa desprecio, el muy caliente aburrimiento, el mate lavado cansancio, el mate espumoso y bien cebado, aceptación, etc. También es creencia generalizada que todo extranjero que prueba el mate, no vuelve a su patria.

En corrientes tomar mate es una tradición de respeto y de afecto; de respeto porque la cebadora, con los brazos cruzados, asiste a un proceso de auto educación , aprovechando esta circunstancia para impartir órdenes y es entonces cuando los mayores, madre, padre, abuelo en ese recogimiento de sorber mate aconsejan a sus hijos y es esa la ocasión, asimismo de los reproches y las confidencias. Segovia en su diccionario de argentinismos registra la voz: Caá I Guá como vasija para tomar mate.

Es una enredadera de flores blancas, cuyo frutos, convenientemente preparado, sirve de Mate y Lafone y Quevedo en su libro, “catamarqueñismo” dice: mate calabaza silvestre, de fruto oblongado que emplean los pobres para varios usos. En especial para tomar mate.

El mate como vasija se generalizo también en varias regiones de Europa, donde la costumbre de tomar mate es, como en Corrientes, una práctica frecuente, sobre todo entre aquellos que han vivido en estas tierras y volvieron a sus patrias. Una anécdota confirma este detalle. En Génova visité a un viejo amigo que había regresado a Italia y mi sorpresa fue mucha, cuando, por la mañana, vi que toda la familia, como en Corrientes tomaba mate.

Por José Cruz Rolla en 1950