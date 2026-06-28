La increíble experiencia de los hermanos Ortiz

Es por todos los habitantes de esta zona cercana al río conocido que durante las horas de la madrugada los pescadores andan poniendo anzuelos, redes, y controlando los espineles, tareas a las que están acostumbrados a realizarlas a diario sin mayores problemas. El hecho sucedió en la madrugada del 22 de febrero de 1988, cuando los hermanos Carlos (24 años) y Víctor Ortiz (26) se vieron sorprendidos en la zona del Paraje Cinco Bocas, en Barranqueras por un extraño avistaje. Fue en ese sector, donde ellos sabían que había buena pesca, donde ocurrió el caso. Era una noche bastante calurosa y había buen pique, un cielo limpio y estrellado, que los dejaba ver bien los alrededores. A las dos aproximadamente se produjo la aparición del Ovni.

Ellos se aprestaban a poner los anzuelos y redes cerca de la costa. Una breve brisa movía acompasadamente los pastos altos de la orilla, cuando de pronto sintieron como un zumbido no muy fuerte, que se iba acrecentando a medida que una luz blanca se iba acercando lentamente al lugar. La luz era originada por un objeto ovalado de unos 20 metros de diámetro aproximadamente según calcularon, El objeto se detuvo a una distancia de diez metros frente a ellos, estático y en absoluto silencio.

Sorprendente



De pronto, surgió de la parte inferior del objeto una especie de caño corto y por allí el extraño aparato comenzó a succionar agua del río, dejando una huella de borbotones y se notaba bien que absorbía el agua. Daba la impresión de que el río hervía en ese sector. Se quedaron quietos y atemorizados ante lo desconocido y observando atentamente, ocultos por el alto pastizal. Al parecer el agua que absorbían la volvían a arrojar al río Paraná, produciendo esa sensación de que “el agua hervía”. Todo duró unos 5 minutos aproximadamente, que a ellos les habrá parecido una eternidad. Al final de todo, el extraño aparato se elevó un poco emitiendo un penetrante pitido y perdiéndose en la oscuridad a gran velocidad en el cielo estrellado.

Los hermanos quedaron asustados, como es lógico, y decidieron dejar de pescar, ante la posibilidad de que el extraño aparato volviera y se los llevara. Cabe destacar que estos habitantes ribereños suelen ser valerosos ante el peligro, pero esta vez se enfrentaron a lo desconocido, a algo que nunca antes habían visto.

Permanecieron ocultos entre los pastizales un tiempo prudencial, y cuando consideraron que había pasado el peligro, salieron de su escondite y decidieron irse. Pero antes comprobaron en el lugar que el agua seguía estando muy caliente, a pesar de que una correntada pasaba por ahí, pero también se vio afectada por el calor.

Además comprobaron que allí no había más pique, los peces habían desaparecido, como desapareció también un perro que los acompañaba y que en ningún momento ladró. Jamás supieron que ocurrió con el animal, si cuando ocurrió el avistaje tuvo miedo y salió corriendo o alguien se lo llevó. Otro dato para agregar a este sorprendente caso, es que ese mismo día alrededor de las diez de la mañana, el fotógrafo profesional Rubén Darío Vargas,logró obtener varias fotos bien claras de un objeto volador que lentamente se desplazaba por el cielo chaqueño, en plena ciudad de Resistencia. No se había enterado de que quizás ese mismo objeto que él fotografió, había sido el mismo que protagonizó el caso de los hermanos Ortiz pocas horas atrás.

En el campo de la Ovnilogía se considera como pautas de comportamiento el hecho de que estos objetos voladores anden a menudo en lugares con mucha agua, como ríos, mares y lagunas, de donde toman el líquido elemento para sus motores o experimentos, vaya uno a saber para qué la utilizan. Este caso se encuadra perfectamente en estos parámetros. No es la primera vez ni será la última, en que estos objetos son vistos extrayendo agua de ríos o mares. Solo que esta vez nos tocó a nosotros muy d e cerca, en el mismo río Paraná.

Existen varias posibles respuestas o hipótesis de saber para qué utilizarían el agua, una señala que separarían el hidrógeno y el oxígeno, dividiéndolos químicamente para ser utilizados individualmente, vaya a saber en qué tipos de experimentos. Quizás les serviría para complementar su propulsión y el agua sería un elemento muy importante en esta cadena, llegando a transformarse en una sustancia muy importante en la cadena de electrólisis en la conformación de una cadena para lograr abastecer un tipo de motores que nosotros ignoramos. En fin, todas son hipótesis y suposiciones cuyos fines ignoramos. Quizás nunca se sepa la verdad, es lo más probable.