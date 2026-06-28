Semana inestable en Corrientes: se esperan mínimas 5°C y regresan las lluvias

Luego de un fin de semana marcado por las lluvias del domingo y temperaturas agradables que superaron los 20 grados, Corrientes volverá a experimentar un marcado descenso térmico durante los próximos días.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la provincia tendrá una semana inestable, con máximas por debajo de los 17°C, mínimas de un solo dígito y el regreso de las precipitaciones entre el miércoles y el jueves.

Así estará el tiempo durante la semana

La semana comenzará con cielo parcialmente soleado, donde se espera una temperatura mínima de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C.

Para el martes, el frío se hará sentir aún más co una mínima de 8°C y una máxima cercana a los 16°C, en una jornada con cielo parcialmente nublado.

El miércoles será el día más inestable de la semana. Se prevé un 90% de probabilidad de lluvias durante la mañana y la tarde, acompañado por un importante descenso de la temperatura, con una mínima de 9°C y una máxima de apenas 14°C.

Las condiciones comenzarán a mejorar el jueves, aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado. Para esa jornada se pronostica una mínima de 7°C y una máxima de 14°C.

Finalmente, el viernes volverá el sol y será una de las jornadas más frías de la semana, con una mínima de 5°C y una máxima de 13°C.