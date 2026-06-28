Empedrado se posiciona como un polo de producción de palta y mamón en Corrientes

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Producción, destacó el crecimiento de CORPAG SRL, un establecimiento ubicado en la localidad de Empedrado que se consolidó como uno de los principales referentes de la producción de palta y mamón en la provincia, además de avanzar con otros cultivos tropicales que continúan en etapa de evaluación y expansión.

Durante una recorrida por el predio, el ministro de Producción, Walter Chávez, valoró el desarrollo alcanzado por el emprendimiento y aseguró que representa una muestra del potencial productivo de Corrientes.

"Probablemente sea el principal establecimiento productor de palta de la provincia por el volumen que genera. También resulta muy significativo el desarrollo de mamón a esta escala, algo poco frecuente en Corrientes. Son experiencias que muestran el potencial productivo que tiene nuestra provincia", afirmó.

Producción, empleo e innovación

El productor Claudio Muollo explicó que CORPAG SRL también trabaja con lima tahití, limón, pomelo, naranja, maracuyá, banana y coco, además de incorporar permanentemente nuevas especies para evaluar su adaptación a las condiciones de la provincia.

"Permanentemente estamos probando nuevos cultivos para analizar su adaptación a nuestro clima y a nuestros suelos. En época de cosecha llegamos a emplear alrededor de 80 personas y actualmente la producción se destina al mercado interno y a la industria", detalló.

Más de diez años de desarrollo productivo

Por su parte, el técnico del Ministerio de Producción, Sebastián Sáez, destacó el trabajo realizado durante más de una década para consolidar los sistemas de producción. "La experiencia acumulada durante más de diez años en el cultivo de mamón permitió desarrollar infraestructura, manejo sanitario y sistemas de fertirriego que hoy posibilitan incorporar nuevas alternativas y mejorar la eficiencia productiva", explicó.

En tanto, la ingeniera agrónoma Margarita Jaramillo remarcó que Corrientes cuenta con condiciones favorables para el desarrollo de cultivos tropicales y subtropicales, siempre que exista planificación, asistencia técnica y una adecuada estrategia de comercialización.

Finalmente, Walter Chávez aseguró que el objetivo del Gobierno provincial es continuar acompañando al sector privado. "El desafío es seguir acompañando al sector privado para que estas iniciativas continúen creciendo y generando empleo, inversión y desarrollo en el interior provincial", concluyó.