“Tenemos una hipótesis de lo que pasó con Loan, la vamos a decir en el alegato final”

Por Eduardo Ledesma

Versión gráfica: Belén Da Costa

Quinto episodio de la temporada y la invitada es una de las fiscales que lleva uno de los casos más importantes de la historia judicial correntina. Tamara Pourcel es Fiscal General Interina a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Corrientes, con 12 años en la fiscalía federal y experiencia en crimen organizado y litigio oral.

Hoy lidera junto al fiscal Carlos Schaefer la acusación en el juicio oral por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, frente a 17 imputados. En este episodio hablamos del juicio en curso, de las pruebas, del móvil, del silencio de los acusados y de una pregunta que todavía no tiene respuesta: dónde está Loan.

El juicio comenzó el lunes 16 y se reinició de cero el martes 17 de junio. Los padres de Loan todavía no declaran. ¿Lo que pasó hasta ahora es un tropiezo procesal o una dinámica esperable en un megajuicio con 17 imputados y una treintena de abogados defensores?

Se inició como un tropiezo. Me parece que se trató de reconducir, como lo han dicho en muchos lugares también. Nosotros sabíamos que si Rossi Colombo estaba en este debate y la defensora asumía su defensa como se pretendió que asuma, iba inevitablemente a la nulidad del juicio. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar, que por suerte se pudo corregir.

El tribunal tomó las riendas y corrigió un poco este desorden y esta desorganización que teníamos, porque era inevitable que venga una nulidad.

Hay gente jugando a la nulidad.

Por supuesto, siempre.

Usted dijo antes del inicio que esperaban un quiebre y una confesión. ¿Hay algo en la sala que te permite actualizar esa expectativa o creés que el pacto de silencio puede continuar?

Ya tenemos experiencia en esto y observamos mucho. Creemos que hay algunos que pueden hablar, otros que no.

Tengo entendido también que la defensora de Laudelina Peña ha dicho que ella va a hablar y a responder preguntas. Nosotros tenemos muchísimas preguntas y esperemos que nos den todas las respuestas. Espero que responda las preguntas del Ministerio Público.

También vemos que hay algunos que van a mantener esto en silencio. Así que esperemos que uno de ellos, por lo menos, nos pueda decir qué es lo que pasó.

El expediente tiene más de 90 cuerpos, son cerca de 200 testigos. Hay dos causas acumuladas: una por la sustracción y ocultamiento, y otra por el desvío sistemático de la investigación. Con esa arquitectura, ¿cómo organiza la acusación ante los jueces para que no se pierda el hilo central, que es buscar qué pasó con Loan?

Es una causa sumamente compleja, muy grande, con muchos imputados por delitos diferentes.

Nosotros vamos a iniciar por quién es Loan en nuestra acusación e ir marcando cómo fue históricamente todo el hecho desde el 13 de junio de 2024. Vamos a iniciar por las personas detenidas por la sustracción y después vamos a finalizar con la Fundación Dupuy. Vamos a hacerlo de manera cronológica para que justamente el tribunal siga el hilo conductor de la acusación fiscal.

Primero lo primero, digamos.

Primero lo primero, por lo que estamos acá: para saber qué pasó con Loan.

Y lo segundo son estos diez imputados del segundo bloque, personas que llegaron a 9 de Julio después de la desaparición presentándose como integrantes de una asociación contra la violencia infantil cuando en realidad no lo eran. ¿Qué le dice eso a la Fiscalía en cuanto al nivel de planificación de una maniobra de encubrimiento?

Ahí te das cuenta del altísimo nivel de planificación. Vinieron personas desde Buenos Aires haciéndose pasar por integrantes de una fundación; tomaron contacto hasta 9 de Julio; vino una persona haciéndose pasar por agente de Interpol.

Vemos una organización detrás, una planificación, una estructura que todavía no podemos entender por qué lo hicieron, y eso es lo que estamos tratando de dilucidar.

Vos trabajás en delitos complejos. ¿Se puede parangonar con algún otro caso que haya tenido este mismo nivel?

Es la primera vez que vemos un caso donde haya venido gente a querer entorpecer una investigación por una búsqueda. Hemos estado en casos muy complejos, yo soy titular del área de Casos Complejos de la Fiscalía, y nunca me pasó haber tenido una causa donde venga gente a entorpecer.

¿Y eso qué nos dice?

Que vemos que hay algo más allá de lo que nosotros podemos observar en el expediente, que es justamente hasta donde queremos llegar.

¿Y qué puede ser ese más allá?

Quizás otras personas que estén vinculadas en esta planificación.

En el requerimiento de la doctora Pozzer Penzo se hablaba también de cuestiones relacionadas con subvertir el orden democrático. Entre otras cosas habla de la política. ¿Ves que puede haber algo de eso también?

Eso lo analizamos. Nosotros no vinculamos cuestiones políticas. Tenemos lo que está en el expediente. Vemos que no es algo normal que hayan venido diez personas. Tampoco vemos que haya estado bien el manejo que hicieron, por eso están imputados por lo que hicieron con los menores y con los testigos.

No metemos cuestiones políticas. Obviamente, si surgen, se van a investigar.

¿Por qué estos diez y no otros diez?

No lo sabemos. Justamente lo estamos estudiando, lo estamos analizando, y eso también es parte de lo que vamos a mostrar en el alegato. Mucho de la hipótesis que tenemos sobre por qué vinieron no me quiero adelantar porque va a ser parte de la acusación.

La hipótesis del Ministerio se sustenta, entre otras pruebas, en las pericias odoríferas. En el juicio oral, ¿cómo se sostiene esa prueba?

Creemos que es una de las nulidades que van a intentar interponer. Estamos preparados para contestar sobre la prueba odorífera.

No es una cuestión que esté sola, es una valoración probatoria y también es algo que lo va a analizar el tribunal. Es una prueba que está.

También, cuando hicimos la inspección ocular, los peritos nos dijeron a nosotros, a los jueces y a los defensores: "Desde acá se pierde el rastro".

¿Están preparados para sostener el embate ahí?

Por supuesto. Nosotros estamos preparados para sostener cualquier planteo que quieran realizar las defensas para que este juicio no se haga.

El móvil detrás del hecho sigue siendo uno de los principales interrogantes. ¿La Fiscalía tiene una hipótesis consolidada sobre por qué pasó o sigue siendo un territorio sin respuesta?

Nosotros ya tenemos nuestra hipótesis de por qué pasó y qué fue lo que pasó.

¿Y por qué pasó?

Es algo que vamos a decir en el alegato final.

¿Y qué pasó también?

Nosotros ya lo estamos reconstruyendo. Tenemos nuestra hipótesis.

Lo llevaron, lo sustrajeron.

Obviamente. Nosotros estamos en el juicio y tenemos que sostener nuestra hipótesis y nuestra acusación.

En el caso de Loan, ¿se le puede atribuir alguna estructura de una operación de trata? ¿Hay elementos para decir que puede haber algo de esto?

La hipótesis de trata la está investigando todavía la jueza Pozzer Penzo en Goya. Acá estamos por la sustracción y el ocultamiento. La trata se está investigando en primera instancia. Nosotros acá estamos diciendo: lo llevaron.

Esa es la prueba más clara del delito.

A Loan se lo llevaron, no se fue solo, no fue un accidente. Eso es lo que nosotros sostenemos.

La trata es un objetivo secundario de este delito, digamos.

Sí. Eso quedó en la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Goya investigándose.

El fiscal Schaffer reiteró el pedido de detención de los diez imputados por la causa conexa porque pueden seguir obstaculizando la investigación. ¿Compartís esa postura?

Por supuesto que la comparto. Es algo que trabajamos juntos.

Creemos que sí. Justamente el miércoles que arrancó el juicio sucedió que Cañete vino una hora después aduciendo que se sentía mal y después vimos que en realidad no se sentía tan mal. También vemos cómo hay una cuestión de dilatar.

Así como pasó el martes con Rossi Colombo, Cañete viene tarde el miércoles y también eso se le permite. Esto puede seguir pasando. Está totalmente fundado el pedido de que queden detenidos para asegurar justamente este juicio.

¿Qué creés que va a decir Laudelina?

Seguramente dirá que no sabe lo que pasó. Esperemos que no sea eso lo que diga y que de verdad pueda decir qué pasó. Loan es su sobrino. Ojalá que pueda darle una respuesta a su hermano José, que quiere saber qué pasó, y a María.

Laudelina es madre y esperemos que pueda llegar esa respuesta que tanto necesita la familia, principalmente, y toda la sociedad. Todos necesitamos saber qué pasó.

Escuchamos también que hay un problema familiar y que Laudelina es depositaria de ese secreto.

Sin duda son ellos los que saben qué es lo que pasó y qué pasó con Loan.

¿Hay gente que no está imputada y que sabe?

Eso lo guardamos para el alegato final, si tenemos que hacer algún pedido de investigación.

Cuando se tienen que pesar los registros de antenas telefónicas y los testimonios, ¿cuál es más sólido para una acusación?

Ambos se complementan. No es que una prueba tenga valor por sí sola. Es un conjunto de pruebas que se van sumando entre sí.

Nosotros valoramos las antenas con los testimonios y eso después nos da la valoración final, como lo hacemos en el alegato de clausura.

Este juicio se desarrolla en Gendarmería y no en la sede judicial. ¿Modifica en algo la dinámica?

No. Es una cuestión logística porque son muchos imputados y la sala del tribunal es muy pequeña.

Hubo mucha crítica al tribunal en el inicio del juicio. ¿Qué cree que está pasando con el tribunal?

Tenemos un tribunal donde uno de los jueces no lo conocíamos. Además hay dos cargos vacantes y el único juez titular es el doctor Ceroleni.

También es complicado trabajar con miembros de otros tribunales con los que no estamos acostumbrados. Creo que es una cuestión de organización y de que los tres tienen que ponerse de acuerdo para dirigir el proceso.

¿Pasó que no hubo criterio? ¿Que fueron sobrepasados por los defensores?

Me parece que por ahí no hubo un carácter de dirigir el proceso adecuadamente y también hay un avasallamiento de los defensores que inclusive a nosotros nos lo quieren hacer y que tampoco lo vamos a permitir.

Los abogados defensores le quieren marcar la cancha al tribunal, pero también a la Fiscalía.

Tal cual.

¿Y eso para qué?

Es una estrategia de defensa para ver quién tiene más poder dentro de la sala de debate. Es una cuestión a la que estamos acostumbrados y que justamente no podemos permitir, menos en un juicio de esta magnitud.

Este caso tuvo una exposición mediática enorme. ¿Es una presión pública o un respaldo para la Fiscalía?

Personalmente el caso a mí me ha llegado muchísimo, tanto a Carlos Schaffer como a toda la Fiscalía.

Nosotros hemos conocido a María y a José. Yo también soy madre. He hablado con ella desde ese lugar y uno no se puede poner en su lugar.

Creo que este caso tiene tanta exposición porque estamos hablando de un chico de cinco años que estaba con su familia y desaparece. Todos vemos la foto de Loan y a todos nos parte el alma.

La presión pública a través de la cobertura mediática, ¿les da respaldo o genera interferencia?

Nosotros nos sentimos respaldados. Bastante observados también, pero sentimos que eso nos compromete aún más.

Creo que este respaldo que nos da el periodismo y la sociedad, la gente que nos dice que se sepa la verdad, nos da mucho respaldo para lo que estamos llevando adelante.

Se cumplieron dos años de la desaparición de Loan. Sigue siendo un delito permanente porque no apareció. ¿Esto cambia la estrategia de la acusación?

No. Para nosotros sigue siendo un delito permanente y esperamos que con esto podamos saber qué pasó, que Loan aparezca y que vuelva con su familia.

Si al final de este proceso los 17 imputados son condenados, pero Loan no aparece, ¿habrá justicia?

Nosotros esperamos que con este juicio sepamos la verdad, que haya justicia y que Loan aparezca. Tenemos toda la esperanza de que eso suceda. Y si no sucede, seguiremos investigando hasta saber dónde está.