Tarjeta Sapucay: hasta qué fecha se podrá usar en comercios de Corrientes

El Gobierno de Corrientes informó que desde este lunes está habilitado el uso de las tarjetas Sapucay para realizar compras en comercios adheridos.

Cabe recordar que la medida aplica a los beneficiarios del programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Desde la mencionada cartera se informó que las tarjetas permanecerán activas hasta el próximo 16 de julio inclusive. Durante ese período, los usuarios podrán efectuar compras en los negocios incluidos dentro del sistema.

El programa Sapucay forma parte de las políticas de asistencia social implementadas por la provincia de Corrientes, que busca garantizar el acceso a productos esenciales para las familias beneficiarias.