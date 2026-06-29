El Gobierno de Corrientes entregó equipamiento a centros de salud de 38 localidades

El Gobierno de Corrientes concretó este lunes una entrega masiva de equipamiento hospitalario, aparatología médica compleja y mobiliario técnico destinada a fortalecer la infraestructura de los centros asistenciales y maternidades que funcionan a lo largo de todo el territorio provincial.

El acto de distribución de los materiales se centralizó en las instalaciones del Hospital de Campaña, en la capital.

El desembolso logístico incluyó el envío de insumos críticos de diagnóstico, mobiliario de internación, electrodomésticos para guardias y más de 50 computadoras e impresoras de alta velocidad orientadas a consolidar los procesos de digitalización de las historias clínicas y los turnos programados en los distritos del interior.

Los insumos distribuidos: de ecocardiógrafos a insumos odontológicos

La auditoría técnica de los materiales recibidos por las diferentes direcciones hospitalarias y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) detalla una renovación integral de las herramientas de examinación clínica ambulatoria. El lote general estuvo integrado de la siguiente manera:

Monitoreo y diagnóstico: ecocardiógrafos de última generación, detectores de latidos fetales, oxímetros de pulso, tensiómetros, estetoscopios, otoscopios y termómetros digitales.

Soporte de emergencias: aspiradores quirúrgicos, nebulizadores, bolsas de reanimación ambú, manómetros y cajas completas de curaciones.

Infraestructura de consulta: camillas de examinación, balanzas clínicas, tallímetros y equipamiento para consultorios odontológicos.

Al evaluar la inversión presupuestaria efectuada por la administración central, el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, puso de relieve el esfuerzo financiero de la Provincia para sostener el flujo de insumos en un contexto complejo. El funcionario remarcó que las partidas están direccionadas a blindar la atención en los CAPS periféricos y en cada una de las maternidades operativas del interior, calificando como "un eje doctrinario irrenunciable" la protección de la madre y el niño en los parajes rurales.

Modernización tecnológica y avance de la telesalud litoraleña

El titular de la cartera sanitaria, Emilio Lanari, vinculó la entrega del medio centenar de terminales informáticas con el plan provincial de conectividad e infraestructura digital. El funcionario valoró que dotar a las áreas de obstetricia y neonatología con recursos de computación estables permite ampliar el acceso directo a internet en los nodos periféricos, un paso técnico que resulta indispensable para la viabilidad de la telesalud.

Este dispositivo de telemedicina busca acercar de forma virtual la consulta de los médicos especialistas radicados en los grandes hospitales de la capital hacia los pacientes residentes en comunas alejadas, reduciendo el desarraigo de las familias y minimizando los traslados logísticos innecesarios.

El equipamiento fue derivado de manera inmediata a efectores de salud ubicados en una red de 38 municipios beneficiarios, abarcando desde grandes centros urbanos como Goya, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá y Santo Tomé, hasta comunas intermedias y parajes como Yahapé, Derqui, Ramada Paso, Cruz de los Milagros y Herlitzka, consolidando la cobertura sanitaria en los diversos departamentos de la provincia.