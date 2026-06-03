La Scaloneta literaria: la original propuesta de Corrientes para promover la lectura

La ministra de Educación de la provincia, Ana Miño, encabezó la jornada de capacitación pedagógica titulada “Leer con otros: estrategias de mediación para la lectura por placer. El caso de la Scaloneta literaria”.

La innovadora propuesta pedagógica busca taclear el desinterés por los libros utilizando uno de los hilos conductores más potentes de la cultura popular argentina: el fútbol y el arraigo colectivo que generó la Selección Nacional.

El Ministerio de Educación de Corrientes busca capitalizar ese entusiasmo para conformar comunidades lectoras sólidas en el segundo ciclo de la escuela primaria.

Durante la apertura de la jornada, la ministra Ana Miño trazó un paralelismo entre ambas disciplinas y destacó la audacia de la estrategia elegida por los equipos técnicos: “Hay pasiones que nos unen a los argentinos y una de ellas es el fútbol. Es una pasión que reúne a la familia frente a un televisor, frente a una bandera. Los libros conectan, nos invitan a soñar, a compartir historias, nos invita muchas veces a viajar.

Destinatarios del taller y la importancia del trabajo en equipo

El taller de matriz vivencial convocó a un auditorio integrado por más de cien educadores de la ciudad de Corrientes, abarcando perfiles clave para garantizar que el plan se replique de manera efectiva en las aulas de la Capital:

Vicedirectores pedagógicos de los establecimientos escolares.

Docentes de grado del segundo ciclo de la educación primaria.

Maestros y profesores abocados a las modalidades de educación domiciliaria y hospitalaria.

Dirigiéndose de manera directa a los profesionales de la educación que colmaron las instalaciones, la titular de la cartera educativa valoró el esfuerzo institucional volcado en la planificación de la propuesta: “Lo que estamos viviendo hoy es el resultado de muchas horas de trabajo en equipo, así que aprovechen, y al mismo tiempo los felicito por seguir capacitándose y por querer involucrarse para seguir generando comunidades lectoras”.

Presentación de guías familiares y un curso con puntaje docente

Las autoridades del área realizaron la presentación formal de toda la documentación e instrumentos normativos que sostienen el Programa Colectivo de Lectura.

Este compendio incluye marcos conceptuales de vanguardia, estrategias operativas de articulación con el ya existente Programa "Leer y Comprender", y guías de acción específicas diseñadas para que los equipos directivos logren liderar el impulso lector de forma coordinada junto a los núcleos familiares en sus hogares.

Hacia el cierre del encuentro, la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa aprovechó el marco de la convocatoria para realizar el lanzamiento oficial de un nuevo curso de formación docente continua.

El trayecto formativo contará con una carga horaria total de 151 horas reloj debidamente homologadas, lo que garantiza no solo el otorgamiento de puntaje oficial para las carreras de los maestros, sino también la continuidad y sustentabilidad pedagógica de los aprendizajes mediante la entrega de herramientas didácticas concretas para aplicar en el aula.