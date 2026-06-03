Mes del Periodista en Corrientes: el cronograma de actividades gratuitas de la Unne

En el marco de la celebración del día de la y el periodista el próximo domingo 7 de junio, el Departamento de Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Unne ha organizado una serie de actividades que incluye charlas, talleres, muestras y conversatorios destinados a estudiantes, profesionales y la comunidad en general.

Las propuestas, que se desarrollarán a lo largo de todo el mes de junio en la sede de Sargento Cabral 2001 en Corrientes, abordan desde los desafíos laborales actuales hasta el impacto de la inteligencia artificial en la profesión.

Cronograma de actividades

Viernes 5 de junio (17:30): conversatorio sobre “Entre la Crónica y el Algoritmo. Nuevas formas de cubrir y consumir el mundial”. Organizado por el Departamento de Comunicación Social, donde participan José Ignacio de los Reyes, periodista deportivo; Franco Acosta, periodista deportivo; Luis Molodezky, periodista deportivo; Ulises Pereyra Coutinho, Lic. en Comunicación Social. En el aula 1 del edificio de Comtulab.

Sábado 6 de junio (08:30): charla sobre «La nueva ley laboral y el estatuto del periodista en la actualidad». Esta actividad es organizada por diversas cátedras del Departamento junto con la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC) y el Satsaid (Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos).

Del 8 al 12 de junio: exposición de la muestra fotográfica «Acá estamos», de la artista Leticia Beltrán, disponible en el hall de la sede. El jueves 11 la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Humanidades brindará una charla sobre el Protocolo de Género.

Del 10 al 17 de junio: presentación de infografías «Una mirada a los medios de comunicación de la región». Se trata de un recorrido visual por los medios locales, organizado por la Cátedra de Organización y Administración de Medios II en el Hall Central (Sede Comtulab).

Jueves 18 de junio (17:30 a 20:30): taller presencial de «Herramientas de IA para periodistas» en el Aula 5, realizado en conjunto con Personal Flow.

Viernes 19 de junio (16:00 a 18:00): taller virtual «NotebookLM: Asistente de investigación y redacción basado en IA», a cargo de Lucila Pellettieri, capacitadora de Google. Organiza la Cátedra Informática y Sociedad.

Martes 23 de junio (17:00 a 20:00): conversatorio «De la redacción al algoritmo: 40 años de trayectoria en la enseñanza de periodismo en la Unne». Participarán los y las docentes de la carrera, Darío Román, Diego Acevedo, Elisa Farizano y Noelia Barrios, bajo la moderación del periodista Roberto Obregón.

Todas las actividades programadas son de acceso libre y gratuito. No obstante, para el taller virtual de NotebookLM los cupos son limitados y se requiere una inscripción previa a través del siguiente formulario: https://forms.gle/1XBqsyquyiaj26C79

Además de estas fechas centrales, diferentes cátedras sumarán actividades especiales a sus cronogramas y se espera una propuesta de cierre organizada por el Centro de Estudiantes para finales de mes.

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