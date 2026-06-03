A 11 años del Ni Una Menos, Corrientes marchó para pedir justicia por femicidios

Se cumplen 11 años del primer Ni Una Menos en el país, y en Corrientes mujeres y disidencias salieron a las calles para alzar su voz. En la última semana dos femicidios a niñas menores de edad fueron cometidos y este miércoles pidieron justicia por ellas y todas mujeres muertas a manos de hombres.

La concentración comenzó alrededor de las 16.30 frente al Tribunal Oral N° 2 de la ciudad. Allí, amigas, hermanas, compañeras y familias comenzaron a reunirse mientras el movimiento de personas crecía minuto a minuto. Pasadas las 17, las columnas iniciaron su recorrido por el centro correntino.

Con el sol descendiendo sobre el río Paraná, los carteles en alto acompañaron el avance de la movilización. La marcha transitó por calle Salta, pasó frente a Casa de Gobierno y la plaza 25 de Mayo, continuó por Pellegrini y luego por La Rioja hasta desembocar en plaza Vera, epicentro de las actividades previstas para la jornada.

La convocatoria de este año estuvo atravesada por la conmoción generada por dos recientes femicidios de niñas menores de edad: los de Agostina Vega, en Córdoba, y Dulce María Beatriz Candia, en Misiones. Sus nombres se repitieron durante toda la movilización junto al de tantas otras víctimas de la violencia machista.

En diálogo con El Litoral, Carolina expresó: “Nos convocamos este 3 de junio ya son 11 años que existe esta convocatoria, en este caso fueron recientes los casos de femicidio de Agostina, de Dulce y estamos pidiendo por ellas, pero siempre estamos acompañando a las mujeres, acá hay familias, víctimas y gente que siempre acompaña”.

“El gobierno nacional ha desfinanciado todos los programas que teníamos las mujeres y es una buena fecha para pedir”, agregó a este medio.

Entre las participantes también estuvieron jóvenes que crecieron acompañando esta fecha emblemática. Una estudiante de Psicología relató: “Yo vengo desde que tengo 12 años y hoy estamos junto con mis compañeras de la agrupación de estudiantes de psicología bancando la marcha federal. No podemos un concepto de salud mental si no cuestionamos un sistema que sostiene condiciones en el cual nos matan todos los días”.

Ya en plaza Vera, el sonido de los tambores marcó el ritmo de la tarde. Hubo intervenciones artísticas y expresiones culturales antes de que las y los manifestantes formaran un gran círculo en el centro del espacio público para escuchar la lectura del documento consensuado por las organizaciones participantes.

A once años de la primera marcha nacida tras el femicidio de Chiara Páez, Corrientes volvió a sumarse a una movilización federal que, lejos de apagarse con el paso del tiempo, sigue encontrando en las calles el lugar para transformar el dolor en memoria colectiva y el reclamo en una demanda permanente de justicia.